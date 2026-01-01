Open Agent es una plataforma de agentes de IA autohospedada y lista para producciÃ³n que conecta modelos de lenguaje grandes con tus datos y herramientas. Soporta mÃ¡s de 28 proveedores de modelos a travÃ©s de una interfaz unificada, convirtiendo documentos, wikis y bases de datos en bases de conocimiento RAG buscables que fundamentan a tus agentes en un contexto preciso.

Desplegar Open Agent en tu propio VPS mantiene las conversaciones sensibles y los documentos propietarios fuera de la infraestructura de terceros. El control de acceso basado en roles, la integraciÃ³n SSO y los espacios de trabajo multiusuario lo hacen adecuado para equipos y empresas que necesitan gobernanza sin sacrificar la flexibilidad.