Implementa Yuvomi con instalación de un solo clic.
Planificador familiar privado y autoalojado para tareas, calendarios, comidas, compras y presupuestos del hogar en una aplicación con enfoque móvil.
Elige un plan VPS para Yuvomi
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Yuvomi
Yuvomi es un organizador familiar de código abierto que reúne tareas, calendarios compartidos, listas de la compra, planes de comidas, recetas, presupuestos y notas del hogar en una única aplicación web progresiva con prioridad móvil. Cada módulo es independiente, por lo que puedes usar solo las partes que se adapten a tu hogar e ignorar el resto.
Alojar Yuvomi en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del hogar —horarios, recibos, listas de contactos, recordatorios médicos— fuera de los servicios en la nube de terceros. La base de datos SQLite admite cifrado AES-256 opcional en reposo, y un programador integrado gestiona las copias de seguridad automáticas para que la información de tu familia se mantenga privada sin renunciar a la comodidad.
Funciones clave de Yuvomi
Planificador familiar compartido
Coordina tareas, calendarios, comidas y listas de la compra entre todos los miembros del hogar con asignaciones multiusuario y notificaciones.
PWA con prioridad móvil
Se instala como una aplicación web progresiva que se siente nativa en teléfonos y tabletas, con vistas sin conexión para la gestión del hogar sobre la marcha.
Integraciones de calendario
Sincroniza con Google Calendar, iCloud a través de CalDAV, dispositivos Apple y suscripciones ICS para mantener todos tus horarios existentes en un solo lugar.
Almacén SQLite cifrado
La encriptación opcional SQLCipher AES-256 protege los datos domésticos en reposo, y las copias de seguridad programadas pueden replicarse en cualquier destino WebDAV.
Kit de herramientas modular para el hogar
Habilita solo los módulos que necesites — presupuestos, planificación de comidas, recetas, cumpleaños, contactos, documentos o gestión del hogar — y omite el resto.
Privado y sin rastreadores
Cero rastreadores de terceros, sin telemetría y una licencia MIT mantienen los datos de tu familia totalmente bajo tu propio control en tu VPS.
¿Por qué ejecutar Yuvomi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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