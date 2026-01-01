Despliega Twenty con un solo clic.
CRM de código abierto moderno con un modelo de datos personalizable, diseño API-first y automatización de flujos de trabajo flexible.
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Todo lo que puedes crear con Twenty
Twenty es un CRM de código abierto de próxima generación que da a los equipos de desarrollo control total sobre sus flujos de trabajo de gestión de relaciones con clientes. A diferencia de los CRM SaaS rígidos, Twenty te permite personalizar cada campo, objeto y relación para que coincidan con tus procesos de negocio exactos a través de un modelo de datos flexible.
Alojar Twenty en un VPS mantiene todos los datos de los clientes privados y elimina las tarifas de licencia por usuario. Su arquitectura API-first significa que cualquier integración o automatización personalizada es posible, y su interfaz moderna rivaliza con las alternativas comerciales mientras te da la propiedad completa de tu infraestructura de CRM.
Funciones clave de Twenty
Modelo de datos personalizable
Añade objetos personalizados, campos y relaciones para que se ajusten a tu estructura empresarial exacta sin escribir código de backend.
Diseño que prioriza la API
Una API completa de GraphQL y REST te permite integrar Twenty con cualquier herramienta externa, plataforma de automatización o aplicación personalizada.
Kanban y vistas de lista
Cambia entre vistas de pipeline Kanban y listas de tabla para gestionar ofertas y contactos en el formato que se adapte a tu flujo de trabajo.
Integración de correo electrónico
Conecta Gmail u otros proveedores de correo electrónico para registrar automáticamente las comunicaciones directamente en los contactos y tratos.
Sin comisiones por usuario
El autoalojamiento elimina los costes recurrentes de licencia de CRM, lo que hace que Twenty sea rentable para equipos de ventas en crecimiento.
¿Por qué ejecutar Twenty en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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