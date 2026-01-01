Grafana Pyroscope es una base de datos de perfiles continuos de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para almacenar y consultar datos de perfiles de aplicaciones en producciĆ³n a escala. A diferencia de los perfiladores puntuales que se ejecutan durante los incidentes, Pyroscope ingiere perfiles continuamente de fuentes como Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF y OpenTelemetry para que puedas comparar grĆ”ficos de llama entre despliegues, regiones o cualquier etiqueta personalizada.

Autoalojar Pyroscope en tu VPS mantiene los datos de perfil sensibles (que a menudo contienen nombres de funciones, rutas de archivos y seguimientos de pila de tu cĆ³digo) fuera de los servicios de terceros, mientras te permite ajustar la retenciĆ³n y el almacenamiento para que coincidan con tu carga de trabajo. El modo binario Ćŗnico empaquetado ejecuta los componentes de distribuidor, ingestor, consulta y compactador en un solo contenedor con almacenamiento en el sistema de archivos local, sin necesidad de Kubernetes, almacenamiento de objetos o dependencias externas.