ManageIQ es una plataforma de gestión y orquestación de la nube de código abierto —el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms— que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre la infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, y luego añade políticas, automatización y contabilidad de costes.

Autoalojar ManageIQ mantiene tus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en la infraestructura que controlas, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno agrupa el dispositivo, la base de datos PostgreSQL y memcached para que puedas evaluar la plataforma completa desde un único despliegue.