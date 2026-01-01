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Plataforma de gestión de nube híbrida de código abierto para máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ManageIQ

ManageIQ es una plataforma de gestión y orquestación de la nube de código abierto —el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms— que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre la infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, y luego añade políticas, automatización y contabilidad de costes.

Autoalojar ManageIQ mantiene tus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en la infraestructura que controlas, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno agrupa el dispositivo, la base de datos PostgreSQL y memcached para que puedas evaluar la plataforma completa desde un único despliegue.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ManageIQ

Inventario de nube híbrida

Descubre y rastrea máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento en VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure y Google Cloud desde una única consola.

Política y cumplimiento

Define políticas que detecten automáticamente la desviación, apliquen el etiquetado y corrijan las cargas de trabajo no conformes en todos los proveedores gestionados.

Automatizar motor

Ejecuta la automatización de Ruby basada en eventos, los playbooks de Ansible y los flujos de trabajo de aprobación para aprovisionar, retirar y reconfigurar recursos a escala.

Catálogo de autoservicio

Publicar catálogos de servicios con cuotas y aprobaciones para que los equipos puedan solicitar máquinas virtuales, contenedores o pilas sin abrir tickets.

Devolución y medición

Asigna el coste de la infraestructura a inquilinos, proyectos o departamentos con planes de tarifas basados en el uso de CPU, memoria, almacenamiento y red.

API REST y CLI

Impulsa cada acción de la consola desde una API REST versionada o la línea de comandos miqcli para flujos de trabajo de infraestructura estilo GitOps.

¿Por qué ejecutar ManageIQ en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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