Hasta un 69% de descuento en ownCloud

Despliega ownCloud con instalación en un clic.

Plataforma de sincronización y uso compartido de archivos de código abierto que te ofrece una nube privada para tus documentos, fotos y datos.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega ownCloud con instalación en un clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ownCloud

ownCloud es una plataforma autoalojada de sincronización y uso compartido de archivos que ofrece la comodidad del almacenamiento en la nube —acceso desde cualquier lugar, sincronización entre dispositivos, compartir con compañeros de equipo— totalmente dentro de tu propia infraestructura. A diferencia de Google Drive o Dropbox, ownCloud almacena tus archivos en tu propio servidor, manteniendo los documentos y datos sensibles bajo tu control directo.

Utilizado por empresas, universidades e individuos preocupados por la privacidad en todo el mundo, ownCloud es compatible con el control de versiones de archivos, permisos de uso compartido granulares y clientes de sincronización para Windows, macOS, Linux, iOS y Android. Esta implementación incluye MariaDB para un almacenamiento de datos fiable y Redis para el caché de rendimiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ownCloud

Sincronización multidispositivo

Los clientes de escritorio para Windows, macOS y Linux, además de las aplicaciones para iOS y Android, mantienen los archivos sincronizados automáticamente en todos tus dispositivos.

Uso compartido granular de archivos

Compartir archivos y carpetas con usuarios internos o invitados externos, con control sobre los permisos de visualización, edición y reenvío, y las fechas de caducidad de los enlaces.

Control de versiones de archivos

Cada edición de archivo crea una nueva versión que puedes explorar y restaurar, lo que te protege contra sobrescrituras accidentales y la pérdida de datos.

Acceso WebDAV

Montar ownCloud como una unidad de red en cualquier sistema operativo utilizando el servidor WebDAV integrado sin instalar un cliente de sincronización dedicado.

Mercado de aplicaciones

Amplía la funcionalidad con aplicaciones para edición de documentos de oficina, escaneo antivirus, autenticación LDAP e inicio de sesión de dos factores desde el marketplace de ownCloud.

¿Por qué ejecutar ownCloud en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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