Hasta un 69% de descuento en WireGuard Easy

Despliega WireGuard Easy con un solo clic.

Gestión web de VPN WireGuard con generación de clientes, códigos QR y estadísticas de tráfico en tiempo real.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega WireGuard Easy con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con WireGuard Easy

WireGuard Easy es una interfaz web autohospedada que facilita la implementación y gestión de un servidor VPN WireGuard para cualquier nivel de habilidad. Ofrece un panel de control para crear configuraciones de cliente, generar códigos QR para la configuración móvil y supervisar las estadísticas de tráfico en tiempo real sin necesidad de usar la CLI de WireGuard.

Alojar WireGuard Easy por tu cuenta en un VPS te proporciona un servidor VPN privado bajo tu control total. La criptografía moderna de WireGuard y su módulo de kernel ligero ofrecen túneles significativamente más rápidos y eficientes que OpenVPN o IPSec, y la interfaz de usuario web permite añadir, deshabilitar o eliminar clientes al instante sin reiniciar el servidor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de WireGuard Easy

Gestión basada en web

Añadir, habilitar, deshabilitar y eliminar clientes VPN desde una interfaz de navegador sin usar la línea de comandos de WireGuard.

Configuración de código QR

Genera códigos QR para cada configuración de cliente para escanear con la aplicación móvil de WireGuard y configurar la conexión al instante.

Estadísticas de tráfico en tiempo real

Monitoriza el uso de ancho de banda por cliente y las marcas de tiempo de la última conexión desde el panel de control para rastrear la actividad de la VPN.

Túneles WireGuard rápidos

La criptografía moderna y la implementación a nivel de kernel de WireGuard ofrecen túneles VPN más rápidos y eficientes que OpenVPN.

Exportación de configuración del cliente

Descarga los archivos de configuración de cliente para cualquier dispositivo compatible con WireGuard, incluidos los clientes de escritorio, móviles y de router.

¿Por qué ejecutar WireGuard Easy en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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