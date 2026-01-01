Convex es una plataforma de base de datos reactiva que reinventa la arquitectura de backend para aplicaciones modernas. Combina una base de datos de documentos con suscripciones a consultas en tiempo real, transacciones ACID y funciones sin servidor que se ejecutan directamente junto a tus datos, todo en una única plataforma integrada. Cuando los datos cambian, cada cliente suscrito se actualiza automáticamente sin sondeos ni gestión manual de WebSocket.

Alojar Convex en tu propio VPS te proporciona una computación dedicada para un rendimiento de base de datos consistente y una soberanía de datos total, lo cual es fundamental para las aplicaciones que manejan datos de usuario sujetos a regulaciones de privacidad. Este despliegue incluye el backend de Convex para el almacenamiento de datos y la ejecución de funciones, y el panel de control para gestionar tu base de datos, monitorizar consultas y desplegar funciones sin servidor. Después del primer lanzamiento, genera una clave de administrador ejecutando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh