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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Convex

Convex es una plataforma de base de datos reactiva que reinventa la arquitectura de backend para aplicaciones modernas. Combina una base de datos de documentos con suscripciones a consultas en tiempo real, transacciones ACID y funciones sin servidor que se ejecutan directamente junto a tus datos, todo en una única plataforma integrada. Cuando los datos cambian, cada cliente suscrito se actualiza automáticamente sin sondeos ni gestión manual de WebSocket.

Alojar Convex en tu propio VPS te proporciona una computación dedicada para un rendimiento de base de datos consistente y una soberanía de datos total, lo cual es fundamental para las aplicaciones que manejan datos de usuario sujetos a regulaciones de privacidad. Este despliegue incluye el backend de Convex para el almacenamiento de datos y la ejecución de funciones, y el panel de control para gestionar tu base de datos, monitorizar consultas y desplegar funciones sin servidor. Después del primer lanzamiento, genera una clave de administrador ejecutando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Convex

Consultas reactivas en tiempo real

Las consultas envían automáticamente actualizaciones a los clientes conectados en el momento en que los datos cambian, sin sondeos ni código WebSocket manual.

Transacciones ACID

Cada escritura es totalmente transaccional, garantizando la consistencia de los datos en actualizaciones concurrentes en aplicaciones multiusuario.

Funciones sin servidor

Escribe la lógica de backend como funciones de TypeScript que se ejecutan directamente dentro del motor de la base de datos, ubicadas junto a tus datos.

Almacenamiento de archivos integrado

Almacena y sirve archivos de forma nativa sin configurar un servicio de almacenamiento de objetos independiente o una integración de CDN.

Depuración de viaje en el tiempo

Inspeccionar los estados de datos históricos y reproducir consultas anteriores para diagnosticar errores sin reproducirlos en producción.

¿Por qué ejecutar Convex en Hostinger?

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