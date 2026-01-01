Implementa PeerTube con un solo clic.
Plataforma de video P2P federada para publicar y compartir videos sin depender de YouTube o de una infraestructura central.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con PeerTube
PeerTube es una plataforma de alojamiento de video gratuita, de código abierto y federada, construida como una alternativa autosoberana a YouTube y Vimeo. Cada instancia de PeerTube es independiente, pero está interconectada a través del protocolo ActivityPub, para que tus espectadores puedan seguir canales desde cualquier otro servidor de PeerTube, mientras que cada video, comentario y suscripción reside en la infraestructura que tú controlas.
La transmisión peer-to-peer de WebRTC permite a los espectadores compartir ancho de banda entre sí, para que un solo video popular no sature tu servidor durante los picos de tráfico. PostgreSQL, Redis y la canalización de transcodificación incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, dando a los creadores y comunidades la propiedad total de su contenido, audiencia y políticas de moderación: sin feed algorítmico, sin desmonetización y sin intermediarios publicitarios.
Funciones clave de PeerTube
Federado a través de ActivityPub
Los espectadores de cualquier instancia de PeerTube, Mastodon u otra de ActivityPub pueden seguir tu canal, comentar y compartir vídeos a través del Fediverso.
Transmisión entre pares
WebRTC basado en navegador reduce el ancho de banda del servidor al permitir que los espectadores compartan fragmentos de video, para que una subida viral no bloquee tu VPS.
Transcodificación integrada
La transcodificación automática genera múltiples niveles de calidad para cada carga, desde 240p hasta 4K, sin servicios de transcodificación externos.
Transmisión en vivo y RTMP
Transmite en directo desde OBS o cualquier codificador compatible con RTMP directamente a tu canal de PeerTube con grabación y repeticiones.
Gestión de canales y listas de reproducción
Organiza videos en canales, listas de reproducción y series con miniaturas personalizadas, descripciones y permisos para colaboradores.
API abierta e incrustaciones
Inserta vídeos en cualquier lugar con un iframe de una sola línea e intégralo con herramientas externas a través de una API REST completamente documentada.
¿Por qué ejecutar PeerTube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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