Instalar Joomla con un solo clic.
Potente CMS de código abierto para crear sitios web dinámicos, portales y aplicaciones web con soporte multilingüe.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Joomla
Joomla es un sistema de gestión de contenido maduro y de código abierto con más de 100 millones de descargas, que impulsa desde blogs personales y portales comunitarios hasta aplicaciones empresariales y sitios gubernamentales. Su gestión avanzada de usuarios, soporte multilingüe integrado para más de 75 idiomas y miles de extensiones lo convierten en una de las plataformas CMS más flexibles disponibles.
Alojar Joomla por tu cuenta en tu propio VPS te da recursos dedicados, control total de la configuración de PHP y MySQL y sin restricciones de hosting compartido, para que tu sitio escale con tu audiencia sin un rendimiento impredecible ni tarifas por visitante.
Funciones clave de Joomla
Multilingüe integrado
Gestiona contenido en más de 75 idiomas de forma nativa: no se necesitan plugins de terceros, lo que lo hace ideal para empresas y organizaciones internacionales.
Control de acceso avanzado
Establece permisos granulares con múltiples grupos de usuarios y niveles de acceso, lo que te permite controlar exactamente quién puede crear, editar o publicar contenido.
Miles de Extensiones
Amplía Joomla con plantillas, componentes, módulos y plugins desde el Directorio de Extensiones de Joomla para añadir cualquier funcionalidad que tu sitio requiera.
Herramientas de SEO integradas
Generar URLs amigables, meta descripciones y sitemaps de forma predeterminada para mejorar el posicionamiento en buscadores sin plugins adicionales.
Control de versiones de contenido
Rastrea cada cambio en los artículos y revierte a cualquier versión anterior, protegiendo tu contenido de ediciones accidentales o revisiones no deseadas.
¿Por qué ejecutar Joomla en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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