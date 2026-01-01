MantisBT (Mantis Bug Tracker) es un rastreador de incidencias de código abierto de larga trayectoria, escrito en PHP, utilizado por equipos de software para registrar errores, gestionar solicitudes de funciones y coordinar el trabajo en múltiples proyectos. Diseñado en torno a flujos de trabajo personalizables, permisos granulares por proyecto y notificaciones por correo electrónico, se centra en la disciplina de la gestión de incidencias sin la complejidad de las suites completas de gestión de proyectos.

Alojar MantisBT por cuenta propia mantiene los defectos reportados, los archivos adjuntos y la discusión interna en una infraestructura que tú controlas: esencial para organizaciones cuyos informes de errores contienen pasos de reproducción, datos de clientes o código propietario. Esta implementación incluye MariaDB para un historial de incidencias duradero y elimina los costes de licencia por usuario que cobran muchos rastreadores de incidencias comerciales.