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Rastreador de errores de código abierto para equipos de software para registrar defectos, gestionar solicitudes de funciones y coordinar flujos de trabajo de proyectos.
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MantisBT (Mantis Bug Tracker) es un rastreador de incidencias de código abierto de larga trayectoria, escrito en PHP, utilizado por equipos de software para registrar errores, gestionar solicitudes de funciones y coordinar el trabajo en múltiples proyectos. Diseñado en torno a flujos de trabajo personalizables, permisos granulares por proyecto y notificaciones por correo electrónico, se centra en la disciplina de la gestión de incidencias sin la complejidad de las suites completas de gestión de proyectos.
Alojar MantisBT por cuenta propia mantiene los defectos reportados, los archivos adjuntos y la discusión interna en una infraestructura que tú controlas: esencial para organizaciones cuyos informes de errores contienen pasos de reproducción, datos de clientes o código propietario. Esta implementación incluye MariaDB para un historial de incidencias duradero y elimina los costes de licencia por usuario que cobran muchos rastreadores de incidencias comerciales.
Funciones clave de MantisBT
Flujos de trabajo personalizables
Define las transiciones de estado, los estados de resolución y las reglas de acceso por proyecto para que el rastreador refleje cómo cada equipo realmente mueve el trabajo desde el informe hasta la resolución.
Permisos granulares
El control de acceso basado en roles a nivel de proyecto, categoría y campo mantiene visibles los problemas sensibles solo para las personas que necesitan verlos.
Notificaciones de correo
Las reglas de correo electrónico configurables notifican a los informadores, gestores y observadores a medida que los problemas cambian de estado, asegurando que ningún defecto o solicitud de característica pase desapercibido.
Campos personalizados y filtros
Añade campos personalizados arbitrarios a las incidencias y guarda filtros complejos como vistas con nombre para clasificar miles de informes sin perder el contexto.
Arquitectura de plugins
Un amplio ecosistema de plugins amplía MantisBT con integración de control de código fuente, métodos de autenticación adicionales y complementos de informes.
APIs REST y SOAP
Tanto las interfaces REST como SOAP te permiten programar la creación de incidencias, automatizar la clasificación e integrar el sistema de seguimiento con las canalizaciones de CI o herramientas externas.
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