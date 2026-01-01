OpenTTD es una reimplementación gratuita y de código abierto de Transport Tycoon Deluxe, el emblemático juego de simulación de transporte. Ejecutado como un servidor multijugador dedicado, permite que hasta 255 jugadores construyan y compitan simultáneamente en redes de carretera, ferrocarril, mar y aire a través de mapas generados proceduralmente o creados a mano. Décadas de desarrollo comunitario han añadido nuevos tipos de mapas, oponentes de IA mejorados y un rico ecosistema de paquetes de contenido NewGRF para vehículos, industrias y estilos de ciudades.

Alojar tu propio servidor de OpenTTD en un VPS te da control total sobre la configuración del juego, los mods, el acceso de los jugadores y la visibilidad del servidor — ya sea que quieras una partida privada con amigos o un servidor público listado y detectable a través del Coordinador de Juego de OpenTTD.