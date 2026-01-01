HandBrake es el transcodificador de vídeo de código abierto más utilizado, capaz de convertir prácticamente cualquier formato de vídeo en formatos de salida modernos y ampliamente compatibles como MP4 y MKV. Esta implementación ejecuta HandBrake dentro de un contenedor Docker y transmite su interfaz gráfica completa a tu navegador usando noVNC. No se requiere instalación de escritorio. Obtienes la interfaz de usuario completa de HandBrake con todos sus preajustes de codificación, soporte de subtítulos, marcadores de capítulo y opciones de aceleración de hardware, accesible desde cualquier dispositivo con un navegador moderno.

El contenedor incluye una función de carpeta de vigilancia que convierte automáticamente cualquier archivo de vídeo que arrastres a la carpeta de entrada designada, lo que facilita la ejecución de trabajos por lotes desatendidos en tu VPS.