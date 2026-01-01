Despliega OxiCloud con 1 clic.
Almacenamiento en la nube ligero y autoalojado, construido en Rust, con compatibilidad con clientes de escritorio y móviles de Nextcloud.
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OxiCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto escrita en Rust, diseñada como una alternativa rápida y eficiente en recursos a Nextcloud y OwnCloud. Ofrece carga de archivos, descarga, gestión de carpetas, uso compartido, búsqueda, papelera y un reproductor de música integrado: todo autoalojado con un backend de PostgreSQL. El tiempo de ejecución de Rust mantiene la memoria inactiva muy por debajo de los 100 MB, lo que lo hace práctico en planes de VPS donde una pila basada en PHP sería demasiado pesada.
Autoalojar OxiCloud coloca todo el almacenamiento de archivos en una infraestructura que tú controlas, sin cuotas, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus archivos. Una capa de compatibilidad opcional de Nextcloud permite que los clientes de escritorio y móviles existentes de Nextcloud se conecten sin reconfiguración.
Funciones clave de OxiCloud
Soporte para el cliente de Nextcloud
Una capa de compatibilidad opcional de Nextcloud permite a los clientes de sincronización de escritorio y móviles de Nextcloud existentes conectarse a OxiCloud sin reinstalarlos ni reconfigurarlos.
Bajo consumo de memoria
El entorno de ejecución de Rust + mimalloc utiliza menos de 100 MB en reposo, lo que hace que OxiCloud sea práctico en planes de VPS pequeños donde las pilas de almacenamiento en la nube basadas en PHP agotarían la RAM disponible.
Enlaces para compartir archivos
Generar enlaces públicos para compartir archivos y carpetas para que los destinatarios externos puedan descargar contenido sin crear una cuenta en tu servidor.
Papelera y recuperación
Los archivos eliminados se mueven a una papelera de reciclaje en lugar de ser eliminados inmediatamente, dándote una ventana de recuperación antes de la eliminación permanente.
Reproductor de música integrado
Reproduce archivos de audio directamente desde el navegador con soporte para listas de reproducción y metadatos de las pistas: no se requiere un servidor multimedia o plugin aparte.
¿Por qué ejecutar OxiCloud en Hostinger?
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