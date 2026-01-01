OxiCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto escrita en Rust, diseñada como una alternativa rápida y eficiente en recursos a Nextcloud y OwnCloud. Ofrece carga de archivos, descarga, gestión de carpetas, uso compartido, búsqueda, papelera y un reproductor de música integrado: todo autoalojado con un backend de PostgreSQL. El tiempo de ejecución de Rust mantiene la memoria inactiva muy por debajo de los 100 MB, lo que lo hace práctico en planes de VPS donde una pila basada en PHP sería demasiado pesada.

Autoalojar OxiCloud coloca todo el almacenamiento de archivos en una infraestructura que tú controlas, sin cuotas, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus archivos. Una capa de compatibilidad opcional de Nextcloud permite que los clientes de escritorio y móviles existentes de Nextcloud se conecten sin reconfiguración.