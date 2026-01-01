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Pasarela de IA unificada que proporciona acceso API compatible con OpenAI a más de 100 LLM de cualquier proveedor.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con LiteLLM

LiteLLM es una pasarela de IA de código abierto que proporciona a cada LLM la misma API compatible con OpenAI, para que tus aplicaciones puedan cambiar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock y más de 100 proveedores sin cambios en el código. Gestiona el equilibrio de carga, la conmutación por error automática, la gestión virtual de claves API, el seguimiento del gasto y la limitación de velocidad desde una única interfaz de administración.

El autoalojamiento de LiteLLM mantiene tus claves API y datos de uso dentro de tu propia infraestructura, elimina la limitación y los topes de velocidad de los servicios de proxy compartidos, y proporciona a tu equipo un plano de control central para todo el uso de LLM — esencial para las organizaciones que gestionan los costes de IA y el cumplimiento a escala.

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Funciones clave de LiteLLM

Más de 100 proveedores de LLM

Accede a OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock y docenas más a través de un único punto final de API unificado.

Balanceo de carga y conmutación por error

Distribuir las solicitudes entre múltiples proveedores y conmutar automáticamente por error a las copias de seguridad cuando un proveedor no esté disponible.

Seguimiento de gastos & Presupuestos

Supervisa los costes de LLM en tiempo real y establece límites de presupuesto por usuario o por equipo para evitar gastos descontrolados de API.

Gestión de Claves Virtuales

Emite claves API virtuales con ámbito definido a equipos y aplicaciones con controles de acceso detallados y seguimiento de uso.

Enrutamiento avanzado

Dirige las solicitudes por coste, latencia o reglas personalizadas para usar siempre el mejor modelo para cada tipo de solicitud.

¿Por qué ejecutar LiteLLM en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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