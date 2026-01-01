Web-Check es una herramienta de análisis de sitios web y OSINT de código abierto que agrega información de más de 50 módulos en un único informe de dominio. Introduce cualquier URL para ver al instante registros DNS, detalles del certificado SSL, puertos abiertos, encabezados de seguridad HTTP, huellas dactilares de tecnología, datos WHOIS y la configuración de seguridad del correo electrónico.

Alojar Web-Check por tu cuenta en un VPS proporciona a los equipos de seguridad y a los desarrolladores una herramienta de análisis privada sin límites de velocidad ni de uso impuestos por instancias públicas. Es útil para revisiones de seguridad previas al despliegue, investigación de la competencia, reconocimiento para pruebas de penetración y para verificar que tu propia infraestructura esté configurada correctamente.