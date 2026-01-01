Implementa Web-Check con instalación en un solo clic.
Herramienta OSINT para un análisis exhaustivo de sitios web que cubre DNS, SSL, puertos, encabezados de seguridad y la pila tecnológica en una sola consulta.
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Todo lo que puedes crear con Web-Check
Web-Check es una herramienta de análisis de sitios web y OSINT de código abierto que agrega información de más de 50 módulos en un único informe de dominio. Introduce cualquier URL para ver al instante registros DNS, detalles del certificado SSL, puertos abiertos, encabezados de seguridad HTTP, huellas dactilares de tecnología, datos WHOIS y la configuración de seguridad del correo electrónico.
Alojar Web-Check por tu cuenta en un VPS proporciona a los equipos de seguridad y a los desarrolladores una herramienta de análisis privada sin límites de velocidad ni de uso impuestos por instancias públicas. Es útil para revisiones de seguridad previas al despliegue, investigación de la competencia, reconocimiento para pruebas de penetración y para verificar que tu propia infraestructura esté configurada correctamente.
Funciones clave de Web-Check
Más de 50 módulos de análisis
Una única búsqueda de dominio realiza más de 50 comprobaciones que cubren DNS, SSL, puertos, encabezados, cookies, redirecciones y más, simultáneamente.
Auditoría de encabezados de seguridad
Verifica qué encabezados de seguridad HTTP están presentes o faltan para identificar brechas de seguridad antes de que se conviertan en vulnerabilidades.
Huella tecnológica
Identifica el servidor web, CMS, frameworks, herramientas de análisis y CDN que utiliza un sitio web a partir de sus firmas de respuesta.
Controles de seguridad del correo electrónico
Verifica la configuración de registros SPF, DKIM, DMARC y MX para evaluar la exposición a la suplantación de identidad de correo electrónico para cualquier dominio.
Detalles del certificado SSL
Ver el emisor del certificado, el vencimiento, los SANs y la validez de la cadena para confirmar que HTTPS está correctamente configurado y no ha caducado.
¿Por qué ejecutar Web-Check en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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