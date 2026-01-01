Hasta un 69% de descuento en PrestaShop

Implementa PrestaShop con un solo clic.

Potente plataforma de ecommerce de código abierto que impulsa a más de 300 000 tiendas online en todo el mundo con gestión completa de productos, pagos y soporte multilingüe.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa PrestaShop con un solo clic.

Elige un plan VPS para PrestaShop

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con PrestaShop

PrestaShop es una plataforma de ecommerce de código abierto con todas las funciones, utilizada por comerciantes en más de 190 países. Ofrece todo lo necesario para gestionar una tienda online profesional desde el primer momento: gestión del catálogo de productos, procesamiento de pedidos, pasarelas de pago integradas (PayPal, Stripe y más), compatibilidad con múltiples idiomas y divisas, y herramientas SEO integradas. Todo gestionado desde un intuitivo panel de control.

Alojar PrestaShop en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes y los registros de pago bajo tu control, te permite ajustar PHP y MySQL para un rendimiento óptimo y escala con tu negocio sin tarifas por transacción ni precios por puesto de las plataformas de ecommerce alojadas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PrestaShop

Catálogo de productos completo

Gestiona productos ilimitados con variantes, combinaciones, atributos y reglas de precios flexibles, incluyendo descuentos por volumen y campañas promocionales por tiempo limitado.

Pagos integrados

Acepta pagos a través de PayPal, Stripe, transferencia bancaria y docenas de pasarelas regionales a través del marketplace de módulos, sin necesidad de código de pago personalizado.

Multi-idioma y Moneda

Vende a clientes de todo el mundo con soporte nativo para múltiples idiomas, monedas y normas fiscales en una única instalación de tienda desde un único panel de administración.

Herramientas de SEO y marketing

Las URL personalizables, los campos meta, la generación de sitemaps y las herramientas integradas de vales de descuento y programas de fidelización ayudan a impulsar el tráfico y las compras repetidas.

Temas y Módulos

Un mercado de miles de temas y módulos te permite ampliar el diseño y la funcionalidad sin tocar el código, desde el chat en vivo hasta los puntos de fidelidad.

¿Por qué ejecutar PrestaShop en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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