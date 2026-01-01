Implementa PrestaShop con un solo clic.
Potente plataforma de ecommerce de código abierto que impulsa a más de 300 000 tiendas online en todo el mundo con gestión completa de productos, pagos y soporte multilingüe.
Elige un plan VPS para PrestaShop
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con PrestaShop
PrestaShop es una plataforma de ecommerce de código abierto con todas las funciones, utilizada por comerciantes en más de 190 países. Ofrece todo lo necesario para gestionar una tienda online profesional desde el primer momento: gestión del catálogo de productos, procesamiento de pedidos, pasarelas de pago integradas (PayPal, Stripe y más), compatibilidad con múltiples idiomas y divisas, y herramientas SEO integradas. Todo gestionado desde un intuitivo panel de control.
Alojar PrestaShop en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes y los registros de pago bajo tu control, te permite ajustar PHP y MySQL para un rendimiento óptimo y escala con tu negocio sin tarifas por transacción ni precios por puesto de las plataformas de ecommerce alojadas.
Funciones clave de PrestaShop
Catálogo de productos completo
Gestiona productos ilimitados con variantes, combinaciones, atributos y reglas de precios flexibles, incluyendo descuentos por volumen y campañas promocionales por tiempo limitado.
Pagos integrados
Acepta pagos a través de PayPal, Stripe, transferencia bancaria y docenas de pasarelas regionales a través del marketplace de módulos, sin necesidad de código de pago personalizado.
Multi-idioma y Moneda
Vende a clientes de todo el mundo con soporte nativo para múltiples idiomas, monedas y normas fiscales en una única instalación de tienda desde un único panel de administración.
Herramientas de SEO y marketing
Las URL personalizables, los campos meta, la generación de sitemaps y las herramientas integradas de vales de descuento y programas de fidelización ayudan a impulsar el tráfico y las compras repetidas.
Temas y Módulos
Un mercado de miles de temas y módulos te permite ampliar el diseño y la funcionalidad sin tocar el código, desde el chat en vivo hasta los puntos de fidelidad.
¿Por qué ejecutar PrestaShop en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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