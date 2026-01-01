Despliega OpenCloud con un solo clic.
Plataforma de sincronización, intercambio y colaboración de archivos de código abierto, una alternativa soberana a Nextcloud y Google Drive.
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OpenCloud es una plataforma moderna de código abierto para la sincronización de archivos, el uso compartido y la colaboración en equipo. Desarrollada en Go para un alto rendimiento y una huella de recursos mínima, ofrece una experiencia de almacenamiento en la nube privada sin depender de servicios de terceros o infraestructura de proveedores. A diferencia de las soluciones de sincronización de archivos heredadas, OpenCloud incluye un proveedor de identidad integrado, por lo que se ejecuta como un único contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.
Alojar OpenCloud por tu cuenta en tu propio VPS te da soberanía completa sobre tus archivos y datos de colaboración. Documentos, fotos, carpetas compartidas y cuentas de usuario permanecen en la infraestructura que controlas, sin límites de almacenamiento impuestos por la plataforma y sin suscripciones vinculadas a tu acceso a los datos.
Funciones clave de OpenCloud
Implementación de un solo contenedor
La gestión de identidades integrada significa que OpenCloud se implementa como un único contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.
Sincronización y uso compartido de archivos
Sincroniza archivos entre clientes de escritorio y móviles, y comparte carpetas o archivos individuales con controles de permisos granulares.
Acceso a WebDAV y CalDAV
Monta tu almacenamiento como una unidad de red a través de WebDAV y gestiona calendarios y contactos mediante los protocolos CalDAV y CardDAV.
Clientes de escritorio y móviles
Los clientes de sincronización oficiales para Windows, macOS, Linux, iOS y Android mantienen los archivos disponibles en todos tus dispositivos.
Integración de Collabora Office
Añade Collabora Online para habilitar la edición basada en navegador de documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin salir de tu gestor de archivos.
Políticas de contraseña granulares
Aplicar longitud mínima, requisitos de clase de caracteres y una lista de contraseñas prohibidas para cumplir los estándares de seguridad de la organización.
¿Por qué ejecutar OpenCloud en Hostinger?
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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