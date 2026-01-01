Hasta un 69% de descuento en pygeoapi

Implementa pygeoapi con un solo clic.

Servidor Python que implementa el conjunto de estĆ”ndares OGC API para la publicaciĆ³n de datos geoespaciales a travĆ©s de HTTP.

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VPS administrado con IA
5,49ā¬/mes
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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
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KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
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Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
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4 GB de RAM
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4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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21,99ā¬
7,79ā¬/mes
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Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
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8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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35,99ā¬
10,99ā¬/mes
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Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
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Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-65%
KVM 2
21,99ā¬
7,79ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con pygeoapi

pygeoapi es una implementaciĆ³n de cĆ³digo abierto en Python de los estĆ”ndares OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que convierte conjuntos de datos geoespaciales en una API RESTful detectable y navegable. Incluye un navegador HTML integrado para que los no desarrolladores puedan navegar por las colecciones, inspeccionar elementos en un mapa y descargar GeoJSON sin escribir una sola solicitud.

Alojar pygeoapi en tu propio VPS te da control total sobre quĆ© conjuntos de datos se exponen, dĆ³nde residen y quiĆ©n puede consultarlos. Conecta PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB o fuentes WFS/WMS remotas, y publĆ­calos bajo tu propio dominio con HTTPS gestionado por el proxy Traefik incluido.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de pygeoapi

EstĆ”ndares de OGC API

Implementa OGC API CaracterĆ­sticas, Coberturas, Teselas, Registros, Procesos y RecuperaciĆ³n de Datos Ambientales a partir de un Ćŗnico archivo de configuraciĆ³n.

Navegador HTML integrado

Cada colecciĆ³n, elemento y proceso se puede navegar desde la interfaz de usuario web con un mapa interactivo de Leaflet y JSON con formato legible.

Muchos backends de datos

Ofrece PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON y fuentes WFS remotas a travĆ©s de proveedores unificados.

DocumentaciĆ³n de OpenAPI

Una descripciĆ³n de OpenAPI 3.0 y una UI de Swagger/Redoc se generan automĆ”ticamente a partir de la configuraciĆ³n para que los clientes puedan integrarse rĆ”pidamente.

Procesamiento geoespacial

Exponer funciones de Python como Procesos de la API OGC para ejecutar transformaciones, anĆ”lisis y trabajos ETL bajo demanda sobre tus datos publicados.

STAC y catĆ”logos de metadatos

Publica catĆ”logos compatibles con STAC de imĆ”genes y registros para que los socios puedan buscar y rastrear tus activos geoespaciales programĆ”ticamente.

ĀæPor quĆ© ejecutar pygeoapi en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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