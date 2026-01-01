Implementa pygeoapi con un solo clic.
Servidor Python que implementa el conjunto de estĆ”ndares OGC API para la publicaciĆ³n de datos geoespaciales a travĆ©s de HTTP.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con pygeoapi
pygeoapi es una implementaciĆ³n de cĆ³digo abierto en Python de los estĆ”ndares OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que convierte conjuntos de datos geoespaciales en una API RESTful detectable y navegable. Incluye un navegador HTML integrado para que los no desarrolladores puedan navegar por las colecciones, inspeccionar elementos en un mapa y descargar GeoJSON sin escribir una sola solicitud.
Alojar pygeoapi en tu propio VPS te da control total sobre quĆ© conjuntos de datos se exponen, dĆ³nde residen y quiĆ©n puede consultarlos. Conecta PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB o fuentes WFS/WMS remotas, y publĆcalos bajo tu propio dominio con HTTPS gestionado por el proxy Traefik incluido.
Funciones clave de pygeoapi
EstĆ”ndares de OGC API
Implementa OGC API CaracterĆsticas, Coberturas, Teselas, Registros, Procesos y RecuperaciĆ³n de Datos Ambientales a partir de un Ćŗnico archivo de configuraciĆ³n.
Navegador HTML integrado
Cada colecciĆ³n, elemento y proceso se puede navegar desde la interfaz de usuario web con un mapa interactivo de Leaflet y JSON con formato legible.
Muchos backends de datos
Ofrece PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON y fuentes WFS remotas a travĆ©s de proveedores unificados.
DocumentaciĆ³n de OpenAPI
Una descripciĆ³n de OpenAPI 3.0 y una UI de Swagger/Redoc se generan automĆ”ticamente a partir de la configuraciĆ³n para que los clientes puedan integrarse rĆ”pidamente.
Procesamiento geoespacial
Exponer funciones de Python como Procesos de la API OGC para ejecutar transformaciones, anĆ”lisis y trabajos ETL bajo demanda sobre tus datos publicados.
STAC y catĆ”logos de metadatos
Publica catĆ”logos compatibles con STAC de imĆ”genes y registros para que los socios puedan buscar y rastrear tus activos geoespaciales programĆ”ticamente.
ĀæPor quĆ© ejecutar pygeoapi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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