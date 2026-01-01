Hasta un 69% de descuento en Statistics for Strava

Desplegar estadísticas para Strava con instalación en un solo clic.

Panel de análisis deportivo personal autohospedado que transforma tus actividades de Strava en estadísticas detalladas, gráficos y mapas de calor.

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5,49/mes
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Desplegar estadísticas para Strava con instalación en un solo clic.

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KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Statistics for Strava

Estadísticas para Strava es un panel de control de análisis autoalojado que extrae tu historial completo de actividad de Strava y lo presenta como gráficos interactivos, mapas de calor geográficos, informes de uso de equipo, análisis de segmentos y revisiones anuales. Todo ello almacenado localmente en tu propio servidor. A diferencia de la aplicación oficial de Strava, nunca pierde datos históricos detrás de un muro de pago y te da la propiedad total de tus registros deportivos.

La configuración requiere una aplicación de la API de Strava (de creación gratuita) y un flujo de autorización OAuth único para generar un token de actualización. Una vez conectado, el demonio en segundo plano importa automáticamente nuevas actividades y mantiene tu panel de control actualizado. Se requiere una cuenta de Strava para usar esta aplicación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Statistics for Strava

Panel de control de análisis de actividad

Estadísticas completas con gráficos interactivos que cubren totales, tendencias, récords personales y carga de entrenamiento en todos los tipos de actividad.

Mapa de calor geográfico

Visualiza las zonas de mayor actividad en un mapa de calor geográfico que traza todas las rutas registradas para revelar tus zonas de entrenamiento favoritas.

Seguimiento de equipo y mantenimiento

Controlar la distancia y las horas de uso de bicicletas, zapatillas y equipos con programación de mantenimiento para saber cuándo el material requiere servicio.

Historial y esfuerzos del segmento

Explora todos tus esfuerzos en segmentos de Strava, récords personales y tu progresión a lo largo del tiempo para cada segmento que hayas recorrido o corrido.

Strava Rewind

Experiencia de resumen anual que destaca tus mayores logros, actividades más largas e hitos de fitness del año.

Asistente de entrenamiento con IA

Análisis opcional con IA de tus datos de entrenamiento, con información y sugerencias, que se puede conectar a OpenAI, Anthropic o a un modelo local de Ollama.

¿Por qué ejecutar Statistics for Strava en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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