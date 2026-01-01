Implementa Qdrant con un solo clic.
Base de datos vectorial de código abierto de alto rendimiento para búsqueda semántica, recomendaciones y aplicaciones con IA.
Elige un plan VPS para Qdrant
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Qdrant
Qdrant es un motor de búsqueda de similitud de vectores de código abierto para entornos de producción, diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático. Almacena vectores de alta dimensionalidad junto con metadatos de carga útil enriquecidos y atiende consultas de vecinos más cercanos en submilisegundos utilizando indexación HNSW, múltiples métricas de distancia y filtrado avanzado. Todo ello accesible a través de las API REST y gRPC.
Alojar Qdrant en un VPS te da control total sobre la asignación de memoria, la configuración de indexación y la residencia de datos sin la tarificación por consulta ni los límites de conexión de los servicios de bases de datos vectoriales gestionadas, lo que lo hace ideal para startups de IA y equipos que escalan la búsqueda semántica o los pipelines RAG.
Funciones clave de Qdrant
Búsqueda en sub-milisegundos
La indexación HNSW ofrece consultas de vecinos más cercanos casi instantáneas en millones de vectores, manteniendo las aplicaciones de IA responsivas a cualquier escala.
Filtrado de carga útil
Filtrar resultados de búsqueda por campos de metadatos arbitrarios en el momento de la consulta, combinando la similitud vectorial con condiciones estructuradas en una única solicitud.
Múltiples métricas de distancia
Elige la distancia del coseno, euclidiana o del producto escalar para que coincida con el modelo de embedding utilizado por tu aplicación sin reindexar los datos.
API REST y gRPC
Integra Qdrant en cualquier lenguaje o framework utilizando la interfaz REST de OpenAPI o la API gRPC de alto rendimiento para cargas de trabajo sensibles a la latencia.
Soporte de cuantificación
La cuantificación escalar y por producto reducen significativamente la huella de memoria, permitiéndote indexar conjuntos de datos más grandes en el mismo hardware sin pérdida de calidad.
¿Por qué ejecutar Qdrant en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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