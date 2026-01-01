LibreNMS es un sistema de monitorizaciÃ³n de red con todas las funciones y licencia GPL que autodescubre toda tu infraestructura a travÃ©s de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP y ARP. Es compatible con miles de modelos de dispositivos de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet y muchos mÃ¡s de forma predeterminada, ofreciÃ©ndote grÃ¡ficos de trÃ¡fico por puerto, alertas y mapeo de topologÃ­a sin tarifas de licencia por dispositivo.

Alojar LibreNMS en tu VPS mantiene la telemetrÃ­a de infraestructura sensible en el hardware que controlas, sin huella de agente en los dispositivos monitorizados. Esta implementaciÃ³n incluye LibreNMS con MariaDB, Redis y un contenedor de despachador de sondeos dedicado para que el sondeo y las alertas sigan funcionando de forma fiable junto con la interfaz de usuario web.