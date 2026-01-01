Despliega bolt.diy con un solo clic.
Asistente de codificación con IA de código abierto que te permite generar prompts, ejecutar y desplegar aplicaciones full-stack desde tu navegador.
Elige un plan VPS para bolt.diy
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con bolt.diy
bolt.diy es una bifurcación de código abierto de bolt.new que lleva el desarrollo full-stack asistido por IA a tu propia infraestructura. Combina un editor basado en navegador con un entorno de ejecución integrado, permitiéndote describir lo que quieres construir en lenguaje natural y que un LLM genere, ejecute e itere sobre aplicaciones completas — frontend, backend y configuración incluidas.
A diferencia de las herramientas de codificación de IA basadas en la nube, el autoalojamiento de bolt.diy significa que tu código, tus prompts y tus claves API permanecen en tu VPS. Conectas los proveedores de LLM que ya utilizas — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelos locales de Ollama y más — para que nunca estés atado a un único proveedor o nivel de suscripción.
Funciones clave de bolt.diy
Soporte LLM multi-proveedor
Conecta OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI y más de 15 proveedores desde una única interfaz.
Generación de código full-stack
Genera aplicaciones completas con un frontend, backend y archivos de configuración funcionales. No solo fragmentos de código.
Ejecución en el navegador
Ejecuta y previsualiza el código generado directamente en el navegador sin salir de la interfaz ni configurar un entorno de desarrollo local.
Aporta tus propias claves de API
Usa tus credenciales de proveedor existentes para que pagues solo por lo que uses, sin recargos de plataforma ni niveles de suscripción.
De código abierto y autoalojado
Todas las indicaciones, el código generado y las credenciales permanecen en tu VPS: no se comparten datos con una plataforma SaaS de terceros.
¿Por qué ejecutar bolt.diy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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