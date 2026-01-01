Redis Commander es una interfaz web ligera y de código abierto para gestionar bases de datos Redis. Ofrece un navegador en forma de árbol para navegar por los espacios de claves, editores en línea para cadenas, hashes, listas, conjuntos y conjuntos ordenados, y una consola de comandos integrada para ejecutar comandos Redis arbitrarios. Las estadísticas del servidor (uso de memoria, clientes conectados, tasas de aciertos) son visibles de un vistazo en el panel de control.

Este despliegue incluye Redis Commander con una instancia de Redis 7, para que obtengas un almacén de clave-valor completamente funcional y su interfaz de usuario de gestión en una única pila. La autenticación básica HTTP protege la interfaz web del acceso no autorizado, y la instancia de Redis está protegida con una contraseña generada para que no quede expuesta sin credenciales.