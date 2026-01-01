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Interfaz de usuario de gestión de Redis basada en web para navegar por las claves, editar valores y monitorizar una base de datos Redis desde cualquier navegador.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Redis Commander

Redis Commander es una interfaz web ligera y de código abierto para gestionar bases de datos Redis. Ofrece un navegador en forma de árbol para navegar por los espacios de claves, editores en línea para cadenas, hashes, listas, conjuntos y conjuntos ordenados, y una consola de comandos integrada para ejecutar comandos Redis arbitrarios. Las estadísticas del servidor (uso de memoria, clientes conectados, tasas de aciertos) son visibles de un vistazo en el panel de control.

Este despliegue incluye Redis Commander con una instancia de Redis 7, para que obtengas un almacén de clave-valor completamente funcional y su interfaz de usuario de gestión en una única pila. La autenticación básica HTTP protege la interfaz web del acceso no autorizado, y la instancia de Redis está protegida con una contraseña generada para que no quede expuesta sin credenciales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Redis Commander

Clave Navegador

Navega por todo tu espacio de claves de Redis en una vista de árbol, busca por patrón, e inspecciona o edita cualquier valor directamente en el navegador sin escribir comandos de Redis.

Todos los tipos de datos

Ver y editar cadenas, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados y flujos con editores conscientes del tipo que muestran datos en un formato estructurado y legible.

Consola de comandos

Ejecuta comandos Redis arbitrarios desde la consola integrada y ve la respuesta de inmediato: útil para depuración, administración y operaciones de datos puntuales.

Estadísticas del servidor

El panel de control muestra métricas del servidor Redis en tiempo real, incluyendo el consumo de memoria, las tasas de aciertos/fallos del espacio de claves, los clientes conectados y el tiempo de actividad, de un vistazo.

HTTP Autenticación básica

La interfaz web está protegida por autenticación de nombre de usuario y contraseña, lo que evita el acceso no autorizado a tus datos de Redis a través de la interfaz de usuario del navegador.

¿Por qué ejecutar Redis Commander en Hostinger?

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