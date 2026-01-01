Instala Countly con un solo clic.
Plataforma de análisis de productos centrada en la privacidad para rastrear los recorridos de los usuarios en aplicaciones móviles, web y de escritorio.
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Todo lo que puedes crear con Countly
Countly es una plataforma de análisis y engagement de código abierto y centrada en la privacidad, en la que confían miles de equipos para el seguimiento del rendimiento del producto y el comportamiento del usuario en aplicaciones móviles, web, de escritorio y de IoT. Su arquitectura basada en plugins te permite activar solo lo que necesitas —desde el seguimiento de sesiones y los informes de errores hasta las notificaciones push y la configuración remota— sin sobrecargar tu implementación.
Alojar Countly por tu cuenta te da la propiedad total de tus datos de análisis, sin compartir datos con terceros, sin límites de muestreo y sin precios por evento. Ejecútalo en tu propio VPS para mantener los datos sensibles del comportamiento del usuario completamente dentro de tu infraestructura y cumplir con los requisitos de GDPR y privacidad.
Funciones clave de Countly
Seguimiento multiplataforma
Recopila sesiones, eventos y recorridos de usuario de aplicaciones móviles (iOS, Android), web y de escritorio utilizando SDKs oficiales para React Native, Flutter, Unity y más.
Reportes de fallos
Captura y analiza errores y fallos en todas las plataformas, con seguimientos de pila completos y recuentos de usuarios afectados para ayudar a priorizar las correcciones.
Notificaciones push
Envía notificaciones push dirigidas a usuarios de iOS y Android directamente desde el panel de control, con segmentación de audiencia y seguimiento de entrega.
Configuración remota
Actualiza el comportamiento de la aplicación en tiempo real sin lanzar una nueva versión, utilizando pares clave-valor de configuración remota vinculados a segmentos de usuario específicos.
Centro de cumplimiento
Gestiona el consentimiento GDPR y las solicitudes de los interesados —incluyendo la exportación y eliminación de datos— desde una única interfaz integrada.
¿Por qué ejecutar Countly en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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