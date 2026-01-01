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Servicio de código abierto para compartir contraseñas, archivos y enlaces a través de URL autodestructivas que caducan por número de visualizaciones o por tiempo.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Password Pusher

Password Pusher es una aplicación de código abierto que sustituye el peligroso hábito de enviar credenciales por correo electrónico o mensaje de texto en texto plano. En lugar de enviar el secreto directamente, se genera una URL de un solo uso que entrega la carga útil una sola vez y luego se elimina según el número de visualizaciones, el tiempo transcurrido o ambos. Se admiten contraseñas, archivos, URL y códigos QR, y cada envío puede requerir una frase de contraseña adicional antes de ser revelado.

Alojar Password Pusher en tu propio VPS mantiene cada secreto dentro de la infraestructura que controlas — ningún SaaS de terceros lee, registra o retiene tus credenciales compartidas, y el registro de auditoría completo permanece en tu servidor junto con los datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Password Pusher

Enlaces autodestructivos

Las URLs de un solo uso caducan después de un número configurado de vistas o un período de tiempo, por lo que los secretos no pueden ser releídos o filtrados de las bandejas de entrada.

Protección de contraseña

Añade una frase de contraseña separada además del enlace para que una URL interceptada por sí sola no sea suficiente para revelar el secreto.

Archivos y códigos QR

Envía contraseñas, archivos, URL y códigos QR a través del mismo flujo de entrega auditado con políticas de caducidad por tipo.

Registro de auditoría completo

Rastrea la creación, recuperación e identidad del visualizador para cada envío, con cuentas opcionales y autenticación de dos factores para el panel de control.

Marca Personalizada

Personaliza la interfaz de usuario con tu propio título, eslogan, tema y pie de página para equipos internos o implementaciones orientadas al cliente.

API JSON

Integrar el uso compartido de contraseñas en scripts, pipelines de CI o herramientas internas a través de la API JSON v2 documentada.

¿Por qué ejecutar Password Pusher en Hostinger?

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