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Cliente de copia de seguridad de cÃ³digo abierto que crea copias de seguridad cifradas e incrementales en almacenamiento en la nube y servidores remotos con una interfaz web sencilla.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Duplicati

Duplicati es un cliente de copia de seguridad gratuito y de cÃ³digo abierto que cifra los datos con AES-256 antes de enviar copias de seguridad incrementales, deduplicadas y comprimidas a mÃ¡s de 20 servicios de almacenamiento backend: incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 y protocolos estÃ¡ndar como SFTP y WebDAV. Dado que todo se cifra del lado del cliente, tus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios en la nube de terceros.

Una interfaz web limpia facilita configurar tareas de copia de seguridad, establecer polÃ­ticas de retenciÃ³n, verificar la integridad de la copia de seguridad y supervisar las ejecuciones programadas. La deduplicaciÃ³n a nivel de bloque y la compresiÃ³n mantienen bajos los costes de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati tÃº mismo en un VPS te proporciona un motor de copia de seguridad fiable y siempre activo que ejecuta tareas programadas de forma consistente sin depender de que un ordenador personal estÃ© encendido.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Duplicati

Cifrado AES-256 del lado del cliente

Cifra todos los datos antes de que salgan de tu servidor, para que las copias de seguridad en el almacenamiento en la nube de terceros permanezcan completamente privadas.

20+ back-ends de almacenamiento

Admite Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV y muchos mÃ¡s destinos desde una Ãºnica interfaz.

Incremental y deduplicado

Solo sube los bloques modificados despuÃ©s de la primera copia de seguridad, reduciendo drÃ¡sticamente el uso de almacenamiento y el ancho de banda de subida en trabajos posteriores.

Horarios flexibles

Configura ventanas de copia de seguridad automatizadas con polÃ­ticas de retenciÃ³n que caducan automÃ¡ticamente los puntos de restauraciÃ³n antiguos para gestionar los costes de almacenamiento.

VerificaciÃ³n de copia de seguridad

Prueba periÃ³dicamente la integridad de las copias de seguridad restaurando y comparando datos, detectando la corrupciÃ³n silenciosa antes de que se convierta en un problema de recuperaciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar Duplicati en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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