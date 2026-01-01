Duplicati es un cliente de copia de seguridad gratuito y de cÃ³digo abierto que cifra los datos con AES-256 antes de enviar copias de seguridad incrementales, deduplicadas y comprimidas a mÃ¡s de 20 servicios de almacenamiento backend: incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 y protocolos estÃ¡ndar como SFTP y WebDAV. Dado que todo se cifra del lado del cliente, tus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios en la nube de terceros.

Una interfaz web limpia facilita configurar tareas de copia de seguridad, establecer polÃ­ticas de retenciÃ³n, verificar la integridad de la copia de seguridad y supervisar las ejecuciones programadas. La deduplicaciÃ³n a nivel de bloque y la compresiÃ³n mantienen bajos los costes de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati tÃº mismo en un VPS te proporciona un motor de copia de seguridad fiable y siempre activo que ejecuta tareas programadas de forma consistente sin depender de que un ordenador personal estÃ© encendido.