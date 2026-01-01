Despliega Serge con un solo clic.
Interfaz de chat autoalojada para ejecutar modelos LLaMA y Alpaca localmente a través de llama.cpp sin costes de API.
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Todo lo que puedes crear con Serge
Serge es una interfaz de chat de código abierto para ejecutar modelos de lenguaje de la familia LLaMA localmente a través de llama.cpp, con soporte de primera clase para Alpaca, Vicuna, GPT4All y otros ajustes finos de la comunidad. Agrupa una interfaz de usuario web de SvelteKit, un backend de FastAPI y un registro de modelos respaldado por Redis en un único contenedor, para que puedas extraer modelos GGUF, gestionar sesiones de chat y ajustar los parámetros de inferencia sin tener que conectar múltiples servicios.
Alojar Serge por tu cuenta mantiene cada solicitud y respuesta en tu propio VPS: sin API externa, sin telemetría y sin costes por token. La inferencia solo con CPU funciona de inmediato, lo que lo convierte en una forma práctica de ejecutar LLM privados sin pagar por tiempo de GPU en la nube o registrarte en un servicio de IA de terceros.
Funciones clave de Serge
Funciona en CPU
llama.cpp permite la inferencia completamente local sin una GPU, para que puedas chatear con modelos LLaMA cuantificados en un VPS estándar.
Registro de modelos integrado
Descarga y cambia entre Alpaca, Vicuna, GPT4All y otros modelos GGUF directamente desde la interfaz de usuario web sin copiar archivos manualmente.
Inferencia ajustable
Ajusta la temperatura, top-k, top-p, la longitud del contexto y otros parámetros de generación por chat para controlar el estilo y la calidad de la respuesta.
Historial de chat persistente
Las conversaciones y los pesos de los modelos descargados se almacenan en volúmenes de Docker y sobreviven a los reinicios y actualizaciones de los contenedores.
API REST incluida
El backend de FastAPI expone endpoints de chat, modelo y sesión para que puedas integrar Serge con scripts personalizados, bots o aplicaciones.
No hay claves de API externas
Todo se ejecuta en un contenedor sin necesidad de una cuenta de OpenAI, Anthropic o en la nube. Los prompts nunca salen de tu VPS.
¿Por qué ejecutar Serge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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