Despliega YOURLS con un solo clic.
Acortador de URL PHP ligero y autoalojado con análisis de clics, más de 300 plugins y una API REST.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con YOURLS
YOURLS (Tu propio acortador de URL) es una pequeña aplicación PHP independiente que te permite ejecutar tu propio servicio de acortamiento de URL en tu dominio. A diferencia de los servicios comerciales, YOURLS mantiene todos los datos de clics y la gestión de enlaces completamente bajo tu control: sin límites de velocidad, sin cuotas de suscripción y sin seguimiento de terceros de tu audiencia.
Más allá del acortamiento básico, YOURLS incluye seguimiento de clics integrado, análisis de referer y una API REST para la gestión programática de enlaces. Una comunidad activa ha creado más de 300 plugins que cubren desde la generación de códigos QR hasta las redirecciones por geolocalización, lo que convierte a YOURLS en uno de los acortadores de enlaces autoalojados más extensibles disponibles.
Funciones clave de YOURLS
Análisis de clics
Rastrea el total de clics, los remitentes y las estadísticas por enlace para que sepas exactamente cómo rinde cada URL acortada con el tiempo.
Ecosistema de plugins
Más de 300 plugins de la comunidad amplían YOURLS con códigos QR, redirecciones de geolocalización, previsualizaciones de enlaces y más. No se requiere desarrollo personalizado.
API REST
Crear, expandir y recuperar estadísticas de enlaces programáticamente a través de una API integrada, facilitando la integración de YOURLS en aplicaciones y flujos de trabajo de automatización.
Palabras clave personalizadas
Asigna slugs personalizados memorables a cualquier enlace en lugar de caracteres aleatorios, lo que te proporciona URL de marca como
yourdomain.com/launch.
Modo público o privado
Ejecuta YOURLS como una herramienta privada para tu equipo o ábrelo públicamente. El control de acceso es una única opción de configuración.
Soporte para bookmarklets
Instala el bookmarklet de un solo clic en cualquier navegador para acortar la URL de la página actual sin salir de tu flujo de trabajo.
¿Por qué ejecutar YOURLS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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