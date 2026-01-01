Despliega Halo con instalación en un clic.
CMS moderno de código abierto para crear blogs, sitios web y sitios basados en contenido con un mercado de plugins.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Halo
Halo es un sistema de gestión de contenidos (CMS) moderno y totalmente de código abierto, construido sobre Spring Boot y PostgreSQL reactivo. Ofrece un completo mercado de plugins y temas, un editor basado en bloques, publicación de múltiples tipos de contenido y una consola de administración limpia, lo que lo hace adecuado para todo, desde blogs personales hasta sitios web de empresas.
Con más de 39.000 estrellas en GitHub y un desarrollo activo, Halo es una de las plataformas CMS autoalojadas más adoptadas. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tu contenido, sin tarifas por publicación y la flexibilidad de ampliar la plataforma con plugins sin estar limitado por un nivel de suscripción.
Funciones clave de Halo
Mercado de plugins
Amplía Halo con plugins de la comunidad para SEO, comentarios, búsqueda, compartir en redes sociales y más: instalados directamente desde la consola de administración.
Sistema de temas
Cambiar o personalizar la apariencia de tu sitio con un completo motor de temas y un activo mercado de temas de la comunidad.
Editor basado en bloques
Crea contenido enriquecido con un editor de bloques moderno compatible con imágenes, incrustaciones, bloques de código y diseños personalizados sin tocar HTML.
Múltiples tipos de contenido
Publicar publicaciones, páginas y momentos (microblogs) desde una única plataforma, cubriendo las necesidades de contenido de formato largo y formato corto.
APIs REST y GraphQL
Expón tu contenido a través de APIs integradas para potenciar despliegues headless, aplicaciones móviles o integraciones de terceros.
¿Por qué ejecutar Halo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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