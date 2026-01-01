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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con CitrineOS

CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) de código abierto de LF Energy, construido en torno al protocolo OCPP 2.0.1, con compatibilidad retroactiva con OCPP 1.6. El servidor enruta los mensajes de WebSocket de los cargadores de vehículos eléctricos, persiste las transacciones y la configuración en PostgreSQL con PostGIS, y expone las API REST y GraphQL a través de una capa de Hasura para las integraciones de operadores.

Alojar CitrineOS en tu propio VPS mantiene la telemetría de la estación, las autorizaciones de los conductores y el historial de transacciones bajo tu propio control, en lugar de en la nube de un proveedor. La consola GraphQL de Hasura te permite consultar y gestionar los datos de las estaciones de carga directamente en el navegador, mientras que los puertos WebSocket de OCPP permanecen abiertos para que los cargadores se conecten.

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Funciones clave de CitrineOS

OCPP 2.0.1 nativo

Implementa el último Open Charge Point Protocol con un núcleo certificado y perfiles de seguridad avanzados, además de compatibilidad con versiones anteriores para estaciones OCPP 1.6.

Consola de datos GraphQL

Hasura autogenera una API GraphQL tipada y una consola sobre el esquema de CitrineOS, lo que permite consultas en tiempo real sobre sesiones, valores de medidor y estado de la estación.

Enrutador de mensajes modular

El sistema de módulos basado en decoradores enruta los mensajes OCPP a través de RabbitMQ, de modo que los módulos de autorización, transacciones e informes escalan de forma independiente de la capa WebSocket.

Acceso a datos de GraphQL

Hasura autogenera una API GraphQL tipada sobre el esquema PostgreSQL de CitrineOS, exponiendo suscripciones en tiempo real para sesiones, valores de medidor y estado de la estación.

Almacenamiento compatible con S3

La instancia de MinIO integrada almacena imágenes de firmware, registros de estación y paquetes de certificados a través de la API estándar de S3, lista para ser intercambiada por AWS S3 o GCS más adelante.

¿Por qué ejecutar CitrineOS en Hostinger?

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