CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) de código abierto de LF Energy, construido en torno al protocolo OCPP 2.0.1, con compatibilidad retroactiva con OCPP 1.6. El servidor enruta los mensajes de WebSocket de los cargadores de vehículos eléctricos, persiste las transacciones y la configuración en PostgreSQL con PostGIS, y expone las API REST y GraphQL a través de una capa de Hasura para las integraciones de operadores.

Alojar CitrineOS en tu propio VPS mantiene la telemetría de la estación, las autorizaciones de los conductores y el historial de transacciones bajo tu propio control, en lugar de en la nube de un proveedor. La consola GraphQL de Hasura te permite consultar y gestionar los datos de las estaciones de carga directamente en el navegador, mientras que los puertos WebSocket de OCPP permanecen abiertos para que los cargadores se conecten.