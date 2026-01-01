Hasta un 69% de descuento en Quasarr

Implementa Quasarr con un solo clic.

Puente de JDownloader que expone un indexador Newznab y un cliente de descarga SABnzbd para toda la pila de medios Arr.

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VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
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KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
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Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
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21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
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10,99â‚¬/mes
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16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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KVM 8
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21,99â‚¬/mes
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32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Quasarr

Quasarr es un servicio ligero de Python que simula ser tanto un indexador Newznab como un cliente de descarga SABnzbd, y luego envÃ­a cada 'grab' a JDownloader 2 a travÃ©s de su API en la nube My JDownloader. El resultado es un puente sin interrupciones que permite a Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr y Magazarr buscar y descargar de 'hosters' de un solo clic sin tocar nunca Usenet o BitTorrent reales.

Alojar Quasarr en un VPS mantiene el puente en lÃ­nea las 24 horas del dÃ­a, junto con JDownloader, e incluye un flujo de descifrado de CAPTCHA integrado para enlaces protegidos. Los patrocinadores activos de GitHub pueden conectar SponsorsHelper para resolver CAPTCHAs automÃ¡ticamente.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Quasarr

Puente JDownloader

ReenvÃ­a cada descarga de Radarr, Sonarr, Lidarr y Magazarr directamente a JDownloader 2 a travÃ©s de la API en la nube de My JDownloader.

Indexador Newznab

Quasarr expone un punto final de bÃºsqueda compatible con Newznab para que la pila Arr pueda encontrar lanzamientos en hosters de un solo clic compatibles utilizando ID de IMDb o consultas de texto.

EmulaciÃ³n de cliente SABnzbd

ActÃºa como un cliente de descarga de SABnzbd para que Radarr, Sonarr y Lidarr puedan poner en cola, monitorear e importar descargas completadas sin ningÃºn cambio en su flujo de trabajo.

Descifrado de CAPTCHA

El descifrado de enlaces integrado gestiona los lanzamientos protegidos por CAPTCHA, con scripts opcionales de Tampermonkey e integraciÃ³n con SponsorsHelper para la resoluciÃ³n automÃ¡tica.

Control de categorÃ­a y de espejo

Las listas blancas por categorÃ­a para nombres de host y espejos de descarga mantienen tu biblioteca en las fuentes en las que confÃ­as sin cambiar la configuraciÃ³n de Arr.

Notificaciones y autenticaciÃ³n

Las notificaciones opcionales de Discord y Telegram, ademÃ¡s de la autenticaciÃ³n basada en formularios o HTTP Basic, protegen la interfaz de usuario web y te mantienen al tanto.

Â¿Por quÃ© ejecutar Quasarr en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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