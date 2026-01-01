jfa-go es una herramienta de gestión de usuarios autoalojada para Jellyfin (con soporte secundario para Emby) que reemplaza la creación manual de cuentas con enlaces de invitación compartibles. Cada invitación puede aplicar un perfil de Jellyfin que controla el acceso a la biblioteca, los límites de transcodificación y otras configuraciones del servidor, mientras que las opciones de límites de uso, fechas de caducidad, reglas de contraseña y CAPTCHA dan a los administradores un control estricto sobre quién se registra y cómo.

Alojar jfa-go junto con Jellyfin elimina la fricción al incorporar a familiares, amigos o colaboradores de pago, añade flujos de restablecimiento de contraseña que funcionan con la función nativa de Jellyfin ''¿Olvidaste tu contraseña?", y conecta las notificaciones de usuario a Discord, Telegram, Matrix y correo electrónico sin ceder ningún dato a servicios de terceros.