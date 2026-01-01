Implementa jfa-go con un solo clic.
Gestión de usuarios basada en invitaciones para Jellyfin, con perfiles, restablecimiento de contraseñas y notificaciones multicanal.
Elige un plan VPS para jfa-go
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con jfa-go
jfa-go es una herramienta de gestión de usuarios autoalojada para Jellyfin (con soporte secundario para Emby) que reemplaza la creación manual de cuentas con enlaces de invitación compartibles. Cada invitación puede aplicar un perfil de Jellyfin que controla el acceso a la biblioteca, los límites de transcodificación y otras configuraciones del servidor, mientras que las opciones de límites de uso, fechas de caducidad, reglas de contraseña y CAPTCHA dan a los administradores un control estricto sobre quién se registra y cómo.
Alojar jfa-go junto con Jellyfin elimina la fricción al incorporar a familiares, amigos o colaboradores de pago, añade flujos de restablecimiento de contraseña que funcionan con la función nativa de Jellyfin ''¿Olvidaste tu contraseña?", y conecta las notificaciones de usuario a Discord, Telegram, Matrix y correo electrónico sin ceder ningún dato a servicios de terceros.
Funciones clave de jfa-go
Registro basado en invitación
Genera enlaces de invitación compartibles con límites de uso, fechas de caducidad y perfiles de Jellyfin por enlace para que cada invitado obtenga el acceso correcto automáticamente.
Restablecimiento de contraseña de autoservicio
Integrarse en el flujo de "Olvidé mi contraseña" de Jellyfin o habilitar una página de "Mi cuenta" para que los usuarios restablezcan las credenciales sin contactar con un administrador.
Notificaciones multicanal
Contacta a los usuarios a través de Discord, Telegram, Matrix o correo electrónico para advertencias de caducidad, anuncios y eventos de la cuenta utilizando plantillas de Markdown.
Gestión masiva de usuarios
Ver todas las cuentas de Jellyfin en un solo panel de control y habilitar, deshabilitar, eliminar o volver a perfilar usuarios de forma masiva en lugar de uno por uno.
Reglas de caducidad de la cuenta
Establece una caducidad temporal para las invitaciones para que las membresías de prueba o de pago se desactiven o eliminen automáticamente tras un período determinado.
Sincronización de Ombi y Jellyseerr
Mantén los nombres de usuario, contraseñas y datos de contacto sincronizados entre jfa-go, Ombi y Jellyseerr para que las solicitudes permanezcan vinculadas a la cuenta correcta.
¿Por qué ejecutar jfa-go en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.