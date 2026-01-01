MQTTX Web es un cliente MQTT 5.0 de cÃ³digo abierto de EMQX que se ejecuta completamente en el navegador, permitiendo a los ingenieros conectarse a cualquier broker MQTT a travÃ©s de WebSocket para inspeccionar temas, publicar cargas Ãºtiles y validar flujos de mensajes IoT en segundos. A diferencia de la ediciÃ³n de escritorio, MQTTX Web no requiere instalador: basta con abrir la URL desplegada para que los equipos puedan empezar a depurar brokers desde cualquier portÃ¡til o tablet.

Alojar MQTTX Web en tu propio VPS pone un cliente WebSocket privado y siempre disponible en una URL que tu equipo controla, sin que ningÃºn endpoint alojado por terceros registre tus credenciales de broker y sin depender de la instancia pÃºblica de emqx.io. Los perfiles de conexiÃ³n se almacenan localmente en cada navegador, por lo que la implementaciÃ³n en sÃ­ es sin estado y fÃ¡cil de actualizar.