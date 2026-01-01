Hasta un 69% de descuento en FitTrackee

Implementa FitTrackee con una instalaciÃ³n en un clic.

Rastreador de actividad al aire libre autohospedado para cargas de GPX, mapas de rutas y estadÃ­sticas de entrenamiento para correr, ciclismo y senderismo.

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Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa FitTrackee con una instalaciÃ³n en un clic.

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-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
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Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
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Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con FitTrackee

FitTrackee es un rastreador de actividad al aire libre autoalojado, diseÃ±ado para corredores, ciclistas, excursionistas y cualquiera que registre rutas GPX en un reloj deportivo, telÃ©fono o dispositivo GPS. Sube archivos de actividad, visualiza rutas en mapas interactivos y revisa estadÃ­sticas de distancia, elevaciÃ³n, velocidad y duraciÃ³n â€” todo en una infraestructura de tu propiedad, sin que ninguna plataforma de fitness de terceros recopile tus datos de movimiento.

Ejecutar FitTrackee en un VPS mantiene tu historial de entrenamiento, tus rutas de ubicaciÃ³n y tus rÃ©cords personales privados y portÃ¡tiles. El soporte multiusuario, una API REST documentada, datos meteorolÃ³gicos opcionales por entrenamiento y la federaciÃ³n basada en ActivityPub lo convierten en una alternativa prÃ¡ctica a Strava o Garmin Connect para individuos, pequeÃ±os clubes y atletas preocupados por la privacidad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FitTrackee

Subidas de archivos GPX

Importa trazas GPX de relojes deportivos, telÃ©fonos y dispositivos GPS para crear un archivo privado de cada actividad al aire libre.

Mapas de rutas interactivos

Visualiza cada entrenamiento en mapas basados en OpenStreetMap con reproducciÃ³n completa del recorrido, zoom y vistas detalladas por segmento.

EstadÃ­sticas de actividad

Registra la distancia, la duraciÃ³n, el desnivel positivo, la velocidad media y el ritmo en todos los entrenamientos y periodos de tiempo registrados.

Soporte multideporte

Registra carrera, ciclismo, senderismo, esquÃ­ y otros deportes al aire libre en una Ãºnica lÃ­nea de tiempo con resÃºmenes por deporte.

API REST y federaciÃ³n

Una API REST documentada y la federaciÃ³n ActivityPub opcional te permiten programar integraciones y compartir actividades a travÃ©s del fediverso.

Controles de privacidad multiusuario

Aloja cuentas para familiares, amigos o miembros del club con configuraciÃ³n de visibilidad por actividad y registro gestionado por el administrador.

Â¿Por quÃ© ejecutar FitTrackee en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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