Despliega Maputnik con instalación de un solo clic.
Editor visual libre y de código abierto para estilos de mapas JSON de MapLibre y Mapbox GL, creado para desarrolladores y cartógrafos.
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Todo lo que puedes crear con Maputnik
Maputnik es el editor visual de código abierto estándar para la especificación de estilo de MapLibre GL, utilizado para diseñar mapas base de teselas vectoriales para aplicaciones web y móviles. En lugar de editar JSON manualmente, compón capas, propiedades de pintura, expresiones y filtros a través de un editor WYSIWYG en vivo sincronizado con una vista previa real de MapLibre GL.
Alojar Maputnik en tu propio VPS mantiene los archivos de estilo propietarios, las URL del servidor de teselas y las claves API dentro de tu infraestructura, en lugar de depender de la demostración pública en maplibre.org. La implementación se entrega como un único front-end estático servido por el binario oficial de Maputnik, por lo que el trabajo de diseño se ejecuta completamente en el lado del navegador sin necesidad de dependencias de servicios de mapas externos.
Funciones clave de Maputnik
Editor de estilo WYSIWYG
Edita visualmente los estilos JSON de MapLibre y Mapbox GL con una vista previa de mapa en tiempo real que se actualiza a medida que ajustas capas, colores, fuentes y expresiones dependientes del zoom.
Cobertura completa de las especificaciones de estilo
Soporta cada tipo de capa de la especificación de estilo de MapLibre GL, como relleno, línea, símbolo, ráster, relieve, mapa de calor, con entradas conscientes del tipo para las propiedades de pintura y diseño.
Expresiones basadas en datos
Construye y depura expresiones de filtro y propiedad con validación en línea, para que los estilos puedan reaccionar a los atributos de las características, el nivel de zoom y el estado de ejecución.
Inspector de teselas vectoriales
Inspecciona las fuentes de teselas vectoriales capa por capa para ver exactamente qué características y propiedades están disponibles antes de vincularlas en tu estilo.
Importar y exportar estilos
Carga estilos desde una URL, sube JSON o pega desde el portapapeles, luego exporta el archivo de estilo terminado listo para usar en MapLibre GL JS o SDKs nativos.
Fuentes de teselas personalizadas
Dirige el editor a tus propios puntos finales de teselas vectoriales o ráster, servidores OpenMapTiles o MBTiles para diseñar estilos con los datos que tu aplicación realmente sirve.
¿Por qué ejecutar Maputnik en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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