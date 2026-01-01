Hasta un 69% de descuento en PhotoPrism

Despliega PhotoPrism con un solo clic.

Aplicación de gestión de fotos impulsada por IA que organiza, etiqueta y busca automáticamente tu biblioteca de fotos sin subirla a nubes de terceros.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega PhotoPrism con un solo clic.

Elige un plan VPS para PhotoPrism

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con PhotoPrism

PhotoPrism es una plataforma de gestión de fotos que prioriza la privacidad y que utiliza inteligencia artificial para clasificar, etiquetar y buscar automáticamente toda tu colección de fotos. El reconocimiento facial, la detección de objetos y la organización basada en la ubicación funcionan localmente en tu servidor. Tus fotos nunca salen de tu hardware.

Alojar PhotoPrism en tu propio VPS te ofrece una potente alternativa a Google Fotos y iCloud que escala a millones de imágenes, admite archivos RAW y vídeo 4K, y mantiene cada recuerdo bajo tu control total sin límites de almacenamiento impuestos por un plan de suscripción de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PhotoPrism

Etiquetado impulsado por IA

Clasifica automáticamente las fotos por tema, escena y objetos utilizando aprendizaje automático en el dispositivo — no se requiere procesamiento en la nube.

Reconocimiento facial

Agrupa las fotos por las personas que aparecen en ellas para que puedas encontrar al instante cada foto de un familiar o amigo en toda tu biblioteca.

Búsqueda potente

Encuentra fotos con consultas en lenguaje natural como "puesta de sol en la playa" o filtra por fecha, cámara, ubicación y etiquetas detectadas automáticamente simultáneamente.

RAW y soporte de vídeo

Maneja archivos RAW de cámaras profesionales, HEIF de iPhones y video 4K con transcodificación automática para la reproducción en el navegador.

Ubicación y Vista de mapa

Traza fotos geoetiquetadas en un mapa interactivo y las agrupa automáticamente por ubicación para la navegación geográfica.

¿Por qué ejecutar PhotoPrism en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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