Snac2 es una instancia minimalista de ActivityPub escrita en C portable sin dependencias de base de datos — todos los datos se almacenan como archivos planos en el disco. Diseñado para individuos y pequeñas instancias, se federa con Mastodon, Pleroma, Pixelfed y el Fediverso en general, mientras se ejecuta cómodamente en pequeñas instancias de VPS o en ordenadores de placa única.

Autoalojar Snac2 te da una identidad personal en el Fediverso sin depender de instancias de terceros que puedan cerrar, desfederarse o cambiar sus políticas. La arquitectura de binario único, la falta de base de datos y la API compatible con Mastodon hacen de Snac2 una de las formas más ligeras y fáciles de mantener para participar en redes sociales descentralizadas.