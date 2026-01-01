Implementa Convoy con un clic.
Pasarela de webhooks nativa de la nube y de código abierto para ingerir, persistir, depurar y entregar de forma fiable millones de eventos de webhook.
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Todo lo que puedes crear con Convoy
Convoy es una puerta de enlace de webhooks de código abierto, nativa de la nube, diseñada para ingerir, persistir, depurar, entregar y gestionar de forma segura millones de eventos de webhook a gran escala. Diseñada para equipos de ingeniería que envían eventos a clientes o los reciben de terceros, resuelve el problema operativo de construir una infraestructura de webhook fiable, con reintentos automáticos, verificación de firmas, gestión de mensajes fallidos y un panel de administración completo para inspeccionar cada entrega.
Alojar Convoy por tu cuenta mantiene las cargas útiles de eventos, los puntos finales de los clientes y los registros de entrega dentro de tu VPS, sin precios por evento y sin visibilidad de terceros en tu tráfico. PostgreSQL y Redis se envían preconfigurados para que la puerta de enlace esté lista para cargas de trabajo de webhook de producción desde el primer despliegue.
Funciones clave de Convoy
Entrega fiable
Las estrategias de reintento automáticas, exponenciales y lineales, evitan la pérdida de eventos de webhook por fallos transitorios en los puntos finales del cliente.
Verificación de firma
Firma las solicitudes salientes con HMAC y verifica los webhooks entrantes para que cada evento sea de confianza para el remitente y el receptor.
Panel de control de administrador
Inspeccionar, filtrar y reproducir cada entrega de webhook desde una interfaz de usuario integrada sin escribir herramientas de depuración personalizadas.
Pasarela bidireccional
Funciona tanto como un emisor saliente para los clientes como una pasarela de entrada para recibir de forma segura webhooks de terceros.
Trabajadores escalables
Los procesos web y de agente separados te permiten escalar el rendimiento de la ingesta y la entrega de forma independiente a medida que el volumen de eventos crece.
Datos autoalojados
Las cargas útiles de webhook, los secretos de punto final y el historial de entrega permanecen en tu infraestructura sin tarifas SaaS por evento.
¿Por qué ejecutar Convoy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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