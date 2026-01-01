Despliega Mobilizon con un solo clic.
Organizador de eventos federado de código abierto para comunidades y movimientos que necesitan reuniones sin vigilancia.
Elige un plan VPS para Mobilizon
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Mobilizon
Mobilizon es una plataforma gratuita y federada de organización de eventos creada por Framasoft y ahora gestionada por la organización sin ánimo de lucro Kaihuri. Reemplaza a Facebook Events y Meetup con una red de instancias independientes que se interconectan a través del protocolo ActivityPub, dando a los organizadores, activistas y comunidades un lugar para publicar eventos y grupos sin someter a los asistentes a seguimiento de anuncios, recolección de datos o feeds algorítmicos.
Alojar Mobilizon en tu propio VPS significa que tú controlas quién se une a tu instancia, qué reglas de moderación se aplican y cuánto tiempo se retienen los datos de los eventos. Tu comunidad mantiene su calendario y lista de miembros incluso si una sola instancia o una plataforma comercial entera desaparece, porque la federación hace que la red sea resiliente por diseño.
Funciones clave de Mobilizon
Federación de ActivityPub
Conéctate con Mastodon, PeerTube y cada otra instancia de Mobilizon para que los asistentes sigan eventos y grupos a través del fediverso desde una sola cuenta.
Grupos y discusiones
Gestiona grupos persistentes con publicaciones, recursos e hilos de discusión compartidos para que la organización continúe entre eventos, y no solo el día del evento.
Privacidad por defecto
Sin rastreadores de terceros, sin publicidad y sin necesidad de correo electrónico para eventos públicos. Los asistentes pueden confirmar su asistencia de forma anónima o con una identidad federada.
Perfiles multi-identidad
Mantén identidades separadas para el activismo, el trabajo y los pasatiempos bajo una sola cuenta para que la vida personal se mantenga separada de la organización pública.
Mapas y geolocalización
La búsqueda de lugares y los mapas de eventos impulsados por OpenStreetMap ayudan a las comunidades locales a encontrar reuniones cercanas sin enviar datos a proveedores de mapas comerciales.
Moderación autoalojada
Establece reglas para toda la instancia, aprueba nuevas cuentas y bloquea servidores hostiles. Cada decisión de moderación permanece en tu VPS en lugar de una plataforma central.
¿Por qué ejecutar Mobilizon en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de Q&A de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad