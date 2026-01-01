Mobilizon es una plataforma gratuita y federada de organización de eventos creada por Framasoft y ahora gestionada por la organización sin ánimo de lucro Kaihuri. Reemplaza a Facebook Events y Meetup con una red de instancias independientes que se interconectan a través del protocolo ActivityPub, dando a los organizadores, activistas y comunidades un lugar para publicar eventos y grupos sin someter a los asistentes a seguimiento de anuncios, recolección de datos o feeds algorítmicos.

Alojar Mobilizon en tu propio VPS significa que tú controlas quién se une a tu instancia, qué reglas de moderación se aplican y cuánto tiempo se retienen los datos de los eventos. Tu comunidad mantiene su calendario y lista de miembros incluso si una sola instancia o una plataforma comercial entera desaparece, porque la federación hace que la red sea resiliente por diseño.