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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Mobilizon

Mobilizon es una plataforma gratuita y federada de organización de eventos creada por Framasoft y ahora gestionada por la organización sin ánimo de lucro Kaihuri. Reemplaza a Facebook Events y Meetup con una red de instancias independientes que se interconectan a través del protocolo ActivityPub, dando a los organizadores, activistas y comunidades un lugar para publicar eventos y grupos sin someter a los asistentes a seguimiento de anuncios, recolección de datos o feeds algorítmicos.

Alojar Mobilizon en tu propio VPS significa que tú controlas quién se une a tu instancia, qué reglas de moderación se aplican y cuánto tiempo se retienen los datos de los eventos. Tu comunidad mantiene su calendario y lista de miembros incluso si una sola instancia o una plataforma comercial entera desaparece, porque la federación hace que la red sea resiliente por diseño.

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Funciones clave de Mobilizon

Federación de ActivityPub

Conéctate con Mastodon, PeerTube y cada otra instancia de Mobilizon para que los asistentes sigan eventos y grupos a través del fediverso desde una sola cuenta.

Grupos y discusiones

Gestiona grupos persistentes con publicaciones, recursos e hilos de discusión compartidos para que la organización continúe entre eventos, y no solo el día del evento.

Privacidad por defecto

Sin rastreadores de terceros, sin publicidad y sin necesidad de correo electrónico para eventos públicos. Los asistentes pueden confirmar su asistencia de forma anónima o con una identidad federada.

Perfiles multi-identidad

Mantén identidades separadas para el activismo, el trabajo y los pasatiempos bajo una sola cuenta para que la vida personal se mantenga separada de la organización pública.

Mapas y geolocalización

La búsqueda de lugares y los mapas de eventos impulsados por OpenStreetMap ayudan a las comunidades locales a encontrar reuniones cercanas sin enviar datos a proveedores de mapas comerciales.

Moderación autoalojada

Establece reglas para toda la instancia, aprueba nuevas cuentas y bloquea servidores hostiles. Cada decisión de moderación permanece en tu VPS en lugar de una plataforma central.

¿Por qué ejecutar Mobilizon en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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