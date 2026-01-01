Hasta un 69% de descuento en PicoShare

Implementa PicoShare con un solo clic.

Uso compartido de archivos autoalojado minimalista con enlaces que caducan, subidas de invitados y sin límites de tamaño de archivo.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa PicoShare con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con PicoShare

PicoShare es un servicio de intercambio de archivos minimalista y de código abierto diseñado para hacer una cosa bien: subir un archivo y compartir un enlace de descarga directa. A diferencia de las plataformas completas de almacenamiento en la nube, PicoShare no tiene jerarquía de carpetas, ni cuentas multiusuario, ni cuotas de almacenamiento, solo una única frase de contraseña compartida que protege la interfaz de administración y una URL pública limpia para cada archivo que compartes. Los enlaces se pueden configurar para que caduquen después de un período de tiempo configurable o un número de descargas, y los enlaces de carga para invitados permiten a los colaboradores externos enviar archivos a tu servidor sin necesidad de una cuenta.

Alojar PicoShare en tu propio VPS significa que los archivos compartidos se almacenan en tu propia infraestructura sin ninguna plataforma de terceros entre tú y tus destinatarios, y sin que ningún archivo sea rechazado por ser demasiado grande.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PicoShare

Enlaces para compartir que caducan

Configura los enlaces para que caduquen después de un periodo de tiempo específico o un número determinado de descargas, así los archivos compartidos se eliminan automáticamente una vez que hayan cumplido su propósito.

Enlaces de carga para invitados

Genera enlaces de carga únicos o reutilizables para que los colaboradores externos puedan enviar archivos a tu servidor sin necesidad de crear una cuenta ni de ver tus otros archivos.

Sin límites de tamaño de archivo

PicoShare no impone restricciones en el tamaño o tipo de archivo, por lo que puedes compartir videos grandes, imágenes de disco o archivos que los servicios en la nube rechazarían.

Cero dependencias externas

SQLite almacena todos los metadatos localmente: sin servidor de base de datos, sin Redis, sin trabajadores en segundo plano, lo que convierte toda la implementación en un único contenedor.

URLs de descarga directa

Cada archivo compartido obtiene una URL de descarga directa limpia y permanente para que los destinatarios puedan descargar sin necesidad de navegar por una interfaz web ni iniciar sesión.

¿Por qué ejecutar PicoShare en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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