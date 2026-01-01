Checkcle es una plataforma de monitorización full-stack que proporciona a los equipos de DevOps y a los administradores de sistemas una visibilidad unificada sobre sitios web, API, servidores y certificados SSL desde un único panel de control autoalojado. Monitoriza puntos finales HTTP, TCP, DNS y ping junto con métricas de servidores Linux y Windows —CPU, RAM, disco y red—, todo en tiempo real.

A diferencia de las herramientas de monitorización SaaS que cobran por monitor o por usuario, autoalojar Checkcle en tu propio VPS significa monitores ilimitados, propiedad total de los datos y sin cuotas recurrentes. Las páginas de estado públicas y las alertas multicanal a través de Telegram, Slack, Discord, correo electrónico y Matrix mantienen a tu equipo y a los usuarios informados cuando ocurren incidentes.