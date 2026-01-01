Despliega WhoDB con instalación en un clic.
Explorador de bases de datos ligero basado en la web para Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis y más.
Elige un plan VPS para WhoDB
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con WhoDB
WhoDB es una herramienta de gestión de bases de datos rápida y ligera que te permite explorar y consultar múltiples sistemas de bases de datos a través de una única interfaz web. Es compatible con PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch y ClickHouse, lo que la convierte en una opción versátil para desarrolladores y administradores que trabajan con diversas pilas de datos.
WhoDB se centra en la simplicidad y la velocidad: conecta tus bases de datos directamente desde la interfaz de usuario, ejecuta consultas, navega por tablas e inspecciona datos, sin necesidad de configuraciones complejas ni software cliente pesado. Opcionalmente, integra modelos de IA como OpenAI u Ollama para generar consultas a partir de lenguaje natural directamente dentro de la interfaz.
Funciones clave de WhoDB
Soporte multibase de datos
Conéctate a PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch y ClickHouse desde una interfaz unificada.
Consultas asistidas por IA
Usa OpenAI, Anthropic o un modelo local de Ollama para generar consultas SQL y NoSQL a partir de indicaciones en lenguaje natural directamente en el editor.
Explorar y editar tablas
Navega, filtra, pagina y edita filas en tablas y colecciones, lo que hace que la inspección y las correcciones rutinarias de datos sean rápidas e intuitivas.
Despliegue ligero
Viene como un único contenedor Docker sin dependencias externas, por lo que se inicia en segundos y añade una sobrecarga mínima a tu VPS.
¿Por qué ejecutar WhoDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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