FossFLOW es una aplicación web progresiva de código abierto para crear diagramas isométricos profesionales de infraestructura directamente en tu navegador. A diferencia de las herramientas de diagramación en la nube que almacenan tu documentación de arquitectura en servidores de terceros, FossFLOW funciona completamente del lado del cliente. Con autoguardado cada 5 segundos, exportación JSON y soporte sin conexión, mantiene las topologías de red y los diseños de sistemas sensibles bajo tu control en todo momento.

Desplegar FossFLOW en tu VPS añade persistencia de diagramas del lado del servidor para que los diagramas sobrevivan a las sesiones del navegador y sean accesibles para todo tu equipo desde cualquier dispositivo: sin enviar archivos por correo electrónico ni depender de plataformas comerciales sujetas a políticas de retención de datos y brechas de seguridad.