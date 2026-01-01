Geneac es una aplicación de código abierto basada en Ruby on Rails para compartir investigación genealógica en la web. Presenta personas, relaciones, fotos y notas en un formato estilo wiki que los visitantes pueden explorar, mientras que los administradores gestionan el árbol genealógico subyacente desde un backend autenticado. El modelo de datos está diseñado específicamente para la genealogía — individuos, familias, citas de fuentes, historial de ediciones y etiquetado son conceptos de primera clase en lugar de publicaciones de blog adaptadas.

Alojar Geneac por tu cuenta mantiene décadas de investigación familiar, documentos escaneados y notas privadas en tu propio servidor, donde el acceso está completamente controlado por ti. La aplicación utiliza SQLite y almacenamiento de archivos local, por lo que un único volumen persistente captura el sitio completo y puede ser respaldado como una copia de archivo regular sin herramientas de base de datos.