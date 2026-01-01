Instala Rotki con un solo clic.
Rastreador de cartera de criptomonedas de cÃ³digo abierto que procesa todos los datos localmente, manteniendo tu informaciÃ³n financiera completamente privada.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Rotki
Rotki es una herramienta de seguimiento de cartera de cÃ³digo abierto, anÃ¡lisis e informes fiscales construida en torno a un Ãºnico principio: tus datos financieros nunca salen de tu mÃ¡quina. A diferencia de las aplicaciones de cartera centralizadas que agregan las tenencias de diferentes exchanges y monederos en sus servidores, Rotki se ejecuta localmente y procesa todo en tu propio VPS â€” sin cuentas, sin compartir datos, sin riesgo de brecha de seguridad.
Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y docenas de otros exchanges a travÃ©s de claves API de solo lectura, rastrea monederos de Ethereum y Bitcoin, y monitoriza posiciones DeFi en protocolos como Aave y Uniswap. El autoalojamiento te da acceso persistente desde cualquier dispositivo sin exponer claves API sensibles a terceros.
Funciones clave de Rotki
Procesamiento de datos local
Todos los datos del portafolio se procesan en tu propio servidor: nada se envÃa a servicios externos, eliminando el riesgo de filtraciones de datos financieros.
Seguimiento multiintercambio
Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y muchos otros exchanges a travÃ©s de claves API de solo lectura para una vista unificada del portafolio.
Soporte de protocolo DeFi
Detecta automÃ¡ticamente posiciones en Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO y otros protocolos DeFi, incluyendo rendimientos y recompensas.
GeneraciÃ³n de informes fiscales
Genera informes detallados de operaciones, ingresos y eventos imponibles, formateados para contables o para la importaciÃ³n en software fiscal.
Monitoreo de Blockchain
Rastrea direcciones de Ethereum con todos los tokens ERC-20, direcciones de Bitcoin y las tenencias de NFT con valoraciÃ³n en tiempo real.
Â¿Por quÃ© ejecutar Rotki en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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