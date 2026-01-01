ShinyProxy es el servidor de código abierto creado por Open Analytics para alojar aplicaciones de datos interactivas escritas en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio y muchos otros marcos de trabajo. Inicia cada sesión de usuario en un contenedor Docker aislado, luego redirige el tráfico HTTP y WebSocket de vuelta al navegador, para que cada visitante obtenga un entorno limpio sin contaminar el estado compartido.

Alojar ShinyProxy por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los modelos, conjuntos de datos y paneles de control propietarios dentro de tu perímetro, a la vez que ofrece a los equipos funciones empresariales: autenticación, control de acceso basado en grupos y registro de uso, sin licencias por puesto ni dependencia de proveedor.