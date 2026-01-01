Shopware es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre PHP y Symfony, diseñada para comerciantes que buscan flexibilidad, rendimiento y la propiedad total de su tienda online. Su arquitectura API-first, sus capacidades headless y su Rule Builder la hacen igualmente adecuada para marcas directas al consumidor de rápido crecimiento y para catálogos B2B complejos con precios personalizados, segmentación y flujos de trabajo.

Alojar Shopware en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, los pedidos y las integraciones de pago bajo tu control, sin tarifas por pedido y sin dependencia de la plataforma. Esta plantilla incluye Shopware con MariaDB, Redis para el almacenamiento en caché y las sesiones, y OpenSearch para una rápida búsqueda de productos, ofreciéndote una pila de producción lista para tráfico real.