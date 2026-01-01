Plataforma de ecommerce de código abierto para crear tiendas online modernas y escalables para B2C y B2B.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Shopware
Shopware es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre PHP y Symfony, diseñada para comerciantes que buscan flexibilidad, rendimiento y la propiedad total de su tienda online. Su arquitectura API-first, sus capacidades headless y su Rule Builder la hacen igualmente adecuada para marcas directas al consumidor de rápido crecimiento y para catálogos B2B complejos con precios personalizados, segmentación y flujos de trabajo.
Alojar Shopware en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, los pedidos y las integraciones de pago bajo tu control, sin tarifas por pedido y sin dependencia de la plataforma. Esta plantilla incluye Shopware con MariaDB, Redis para el almacenamiento en caché y las sesiones, y OpenSearch para una rápida búsqueda de productos, ofreciéndote una pila de producción lista para tráfico real.
Funciones clave de Shopware
Sin interfaz y primero la API
Store API y Admin API te permiten construir escaparates personalizados e integraciones en cualquier framework, manteniendo Shopware como el motor de comercio.
Creador de reglas
Configura precios dinámicos, promociones, métodos de envío y opciones de pago basados en el carrito, el cliente o el contexto — sin escribir código.
Experiencias de compra visuales
Los diseños de arrastrar y soltar y los bloques de CMS permiten a los comerciantes crear páginas de categoría y de destino adaptadas a las campañas y a los segmentos de clientes.
Características B2B integradas
Los precios específicos para el cliente, los flujos de trabajo de cotización, la gestión de empleados y los pedidos al por mayor apoyan las ventas B2B complejas de serie.
Búsqueda de productos de OpenSearch
OpenSearch potencia la búsqueda de productos rápida y facetada en grandes catálogos con ajuste de relevancia y filtros que escalan más allá de la búsqueda de MySQL.
Extensiones y apps
La tienda de Shopware ofrece miles de plugins y aplicaciones para pagos, marketing, ERP y análisis para ampliar la plataforma a medida que creces.
¿Por qué ejecutar Shopware en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.