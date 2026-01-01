Despliega la pĆ”gina de inicio con un solo clic.
Panel de aplicaciones moderno y totalmente estĆ”tico con detecciĆ³n automĆ”tica de contenedores Docker y mĆ”s de 100 integraciones de servicios.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Homepage
Homepage es un panel de aplicaciones rĆ”pido, seguro y altamente personalizable que sirve como centro neurĆ”lgico para todos tus servicios autoalojados. Configurado completamente mediante archivos YAML, se integra con Docker para detectar automĆ”ticamente los contenedores en ejecuciĆ³n, muestra mĆ©tricas del sistema en tiempo real y el estado de los servicios, y es compatible con mĆ”s de 100 integraciones de terceros para widgets de datos en tiempo real. Su arquitectura completamente estĆ”tica significa que carga al instante y requiere recursos mĆnimos del servidor.
Al desplegar Homepage en tu VPS con acceso directo al socket de Docker, creas un panel dinĆ”mico y autoactualizable que refleja tu infraestructura en tiempo real: los nuevos contenedores aparecen automĆ”ticamente, manteniendo tu panel preciso a medida que tu stack crece sin necesidad de reconfiguraciĆ³n manual.
Funciones clave de Homepage
Docker auto-descubrimiento
Detecta automĆ”ticamente los contenedores en ejecuciĆ³n a travĆ©s del socket de Docker y los aĆ±ade a tu panel de control sin necesidad de introducirlos manualmente.
MĆ”s de 100 integraciones de servicio
Muestra datos en vivo de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox y docenas de otros servicios autoalojados populares directamente en los widgets del panel de control.
ConfiguraciĆ³n basada en YAML
Controla las versiones de toda la configuraciĆ³n de tu panel de control en archivos YAML, haciĆ©ndolo muy sencillo de replicar o migrar entre entornos.
Widgets de recursos del sistema
Los widgets integrados muestran el uso de CPU, memoria y disco en tiempo real para que puedas supervisar el estado del servidor desde tu pĆ”gina de inicio.
CSS y JS personalizados
Inyectar CSS y JavaScript personalizados para personalizar la apariencia del panel de control mĆ”s allĆ” de las opciones de temas integradas.
ĀæPor quĆ© ejecutar Homepage en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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