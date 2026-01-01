Homepage es un panel de aplicaciones rĆ”pido, seguro y altamente personalizable que sirve como centro neurĆ”lgico para todos tus servicios autoalojados. Configurado completamente mediante archivos YAML, se integra con Docker para detectar automĆ”ticamente los contenedores en ejecuciĆ³n, muestra mĆ©tricas del sistema en tiempo real y el estado de los servicios, y es compatible con mĆ”s de 100 integraciones de terceros para widgets de datos en tiempo real. Su arquitectura completamente estĆ”tica significa que carga al instante y requiere recursos mĆ­nimos del servidor.

Al desplegar Homepage en tu VPS con acceso directo al socket de Docker, creas un panel dinĆ”mico y autoactualizable que refleja tu infraestructura en tiempo real: los nuevos contenedores aparecen automĆ”ticamente, manteniendo tu panel preciso a medida que tu stack crece sin necesidad de reconfiguraciĆ³n manual.