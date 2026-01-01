Implementa Keila con un solo clic.
Plataforma de boletines y email marketing de código abierto, creada como una alternativa autoalojada a Mailchimp, Brevo y Sendinblue.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Keila
Keila es una plataforma de código abierto para newsletters y marketing por correo electrónico que te permite hacer crecer, segmentar y llegar a tu lista de suscriptores sin depender de Mailchimp, Brevo u otros SaaS comerciales. Desarrollada en Elixir y Phoenix para una alta entregabilidad y un rendimiento concurrente, ofrece un editor limpio de arrastrar y soltar, campañas automatizadas, pruebas A/B, segmentación de suscriptores y flujos de confirmación de doble opt-in: todo ello respaldado por tu propio proveedor SMTP para que mantengas el control total de la reputación de envío y los datos de contacto.
Alojar Keila en tu propio VPS ofrece a los newsletters, editores independientes y pequeñas empresas suscriptores ilimitados y envíos ilimitados sin precios por contacto que escalan dolorosamente más allá de unos pocos miles de lectores. Conecta cualquier proveedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, tu propio postfix — y sé dueño de cada relación con tus suscriptores.
Funciones clave de Keila
Editor de arrastrar y soltar
El editor visual de boletines con bloques reutilizables, carga de imágenes y vista previa en vivo facilita el diseño de campañas para no desarrolladores.
Segmentación de suscriptores
Define segmentos basados en etiquetas de suscripción, campos personalizados o patrones de actividad, luego envía campañas dirigidas a segmentos de audiencia específicos.
Confirmación doble
El flujo de confirmación integrado aplica la doble suscripción por defecto, protegiendo la reputación del remitente y garantizando el cumplimiento de CAN-SPAM y GDPR.
Utiliza tu propio SMTP
Conecta cualquier proveedor SMTP: SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, o tu propio postfix, y ten el control de la entregabilidad y la reputación del remitente.
Análisis de aperturas y clics
El seguimiento de aperturas y clics por campaña, con tasas de cancelación de suscripción y reportes de rebotes, ayuda a refinar las líneas de asunto y el contenido con el tiempo.
API y webhooks
La integración completa de la API REST y webhooks te permite sincronizar suscriptores de CRMs externos, e-commerce o formularios de registro automáticamente.
¿Por qué ejecutar Keila en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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